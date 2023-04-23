體現愛地球 華裔母女做「環保」晚禮服

陳女士利用塑料用品為女兒打造一件環保晚禮服。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約親子 互助會22日與城市組織「Partnerships for Parks」，以及市公園局合作，在布碌崙(布魯克林)日落公園 舉辦「世界地球日」活動，一名華裔 媽媽帶著女兒參加，利用色彩繽紛的塑料袋、環保袋打造出一件「晚禮服」吸睛，也透過自身舉動呼籲民眾要環保愛地球。

當天的活動上，主辦方除安排義工清掃公園外，還有DIY花盆種植等有趣活動，其中主辦方準備了300個花盆、土壤以及種子，孩子們在義工、家長的協助下用水彩塗繪小花盆，風乾後就即可裝入土壤和種子，然後帶回家種植。

「其實天天都應該是地球日」，互助會會長黃妮可表示，希望通過該活動，提醒民眾要時刻愛護環境，同時也為親子間製造更多相處的機會。

華裔陳女士則帶著七歲女兒，參加當天的環保時裝秀環節；陳女士說，在與女兒的討論下，兩人都覺得這樣的想法「很有趣」，於是她們共同構思設計，最終用粉色、紫色塑料袋、購物環保袋、以及糖果作為裝飾品，打造出一件「晚禮服」，並用報紙疊折成扇形的頭飾，巧妙的手工以及吸睛的創意，獲得不少好評。