紐約市全市無車地球日 華埠歡樂搬上街

現場華人藝術家輪流上台演奏國樂曲目。(記者張晨╱攝影)

紐約市 於22日在全市五大區舉辦「無車地球日」(Car-Free Earth Day)活動，超過100條街道禁止車輛免費通行，讓民眾享受真正與大自然相處，沒有汽車噪音和尾氣的環境；作為合作方之一，華埠 商業改進區當天也和市交通局，在曼哈頓華埠的披露街(Pell St.)推出一系列表演和活動，吸引不少民眾參加。

當天活動從當日上午10時到3時舉辦，「開放街道：無車地球日」自2016年啟動以來，逐漸拓展到五個行政區，將開放街道、廣場、以及自行車網絡都連接起來，並與各類藝術家、表演者、組織和公司合作，讓居住在城市的人們，能夠享受無車低碳的周末。

華埠的活動在當天中午過後才漸入佳境，在與市交通局與華埠商改區 合作下，披露街上不但有傳統國樂表演、粉筆街道畫、還有免費圖書贈取，世界日報也為捐贈者之一 。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，能在華埠中心街區擴展活動，使本地居民和遊客都能加入享受一個難得的周末艷陽天，更重要的是能建立社區正面形象，從而帶動人流，振興經濟。

位於宰也街(Doyers St.)的亞裔夫妻店「Artbean Coffee Roasters」表示，門前的書架供人免費取閱，平日多見年輕人在店前歇腳，如今難得見到年長者們也走出家門，背著手在門口駐足選書，讓他們感覺這裡不僅是旅遊聖地，也是如家一般的溫暖社區。

華裔民眾王辛竹表示，該活動讓紐約的活力滿載而歸，配合初春的暖陽，使每個人的心情都變得好了起來；她也樂於穿上運動鞋，加入健走行列。