動手撿垃圾 志工守護華埠公園

志願者在公園中清理垃圾。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)是社區居民為數不多的戶外活動場所，為響應地球日，羅斯福公園聯盟(SDR Park Allliance)22日在公園內與數十名志願者，清理出十餘袋垃圾以及廢棄針頭；主辦方表示，公園常年經費不足、維護不善，為阻止每況愈下的事態，需有社區成員及非盈利組織站出來，協助社區改變，重拾居民信心。

羅斯福公園聯盟董事會成員袁慧敏表示，這是第二次組織清理活動，去年秋天他們已經與「公園夥伴」(Partnerships for Parks)合作，栽種了鬱金香與風信子的球莖，用行動展示對華埠的關愛與支持。

而那時民眾在操場及籃球場周圍花壇中所種下的各式花卉球莖，如今已經迎來花期，悉數盛開；組織者表示，他們的目標是將此類年度清理、種植活動變為季度甚至月度，除了綠植外，更希望能再栽種樹木。

袁慧敏指出，就人口總數和綠化總比率來說，華埠為全市最末，而老齡和孩童占比更高，代表著能夠外出休閒可選擇的綠地甚少，溫暖春日的公園幾乎擠滿了人，想要在華埠社區內找到適合的其他休憩空間，將更困難。

該聯盟副主席、第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)表示，自己在華埠出生長大，不管是孩提時期還是成年後，看到長輩外出散步，羅斯福公園在華埠居民生活中，都占有重要位置，但因罪案頻發，疫情 後該處更曾發生過多起重大攻擊案，也讓這個原本在社區屬於相當「稀少」的休閒綠地，逐漸成為望而卻步之地。

華埠與高級住宅區翠貝卡僅隔一條堅尼路，但兩邊的公園景致卻大相逕庭，李翠珊則希望透過志工活動，讓社區感到「不是只有住在有錢人的社區才值得擁有好的公園」。