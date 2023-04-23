我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

動手撿垃圾 志工守護華埠公園

記者張晨╱紐約報導
志願者在公園中清理垃圾。(記者張晨╱攝影)
志願者在公園中清理垃圾。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)是社區居民為數不多的戶外活動場所，為響應地球日，羅斯福公園聯盟(SDR Park Allliance)22日在公園內與數十名志願者，清理出十餘袋垃圾以及廢棄針頭；主辦方表示，公園常年經費不足、維護不善，為阻止每況愈下的事態，需有社區成員及非盈利組織站出來，協助社區改變，重拾居民信心。

羅斯福公園聯盟董事會成員袁慧敏表示，這是第二次組織清理活動，去年秋天他們已經與「公園夥伴」(Partnerships for Parks)合作，栽種了鬱金香與風信子的球莖，用行動展示對華埠的關愛與支持。

而那時民眾在操場及籃球場周圍花壇中所種下的各式花卉球莖，如今已經迎來花期，悉數盛開；組織者表示，他們的目標是將此類年度清理、種植活動變為季度甚至月度，除了綠植外，更希望能再栽種樹木。

袁慧敏指出，就人口總數和綠化總比率來說，華埠為全市最末，而老齡和孩童占比更高，代表著能夠外出休閒可選擇的綠地甚少，溫暖春日的公園幾乎擠滿了人，想要在華埠社區內找到適合的其他休憩空間，將更困難。

該聯盟副主席、第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)表示，自己在華埠出生長大，不管是孩提時期還是成年後，看到長輩外出散步，羅斯福公園在華埠居民生活中，都占有重要位置，但因罪案頻發，疫情後該處更曾發生過多起重大攻擊案，也讓這個原本在社區屬於相當「稀少」的休閒綠地，逐漸成為望而卻步之地。

華埠與高級住宅區翠貝卡僅隔一條堅尼路，但兩邊的公園景致卻大相逕庭，李翠珊則希望透過志工活動，讓社區感到「不是只有住在有錢人的社區才值得擁有好的公園」。

從喜士打街(Hester St.)到地蘭西街(Delancy St.)，50名志願者分段撿拾垃圾、清掃塵土，最後在市公園局人員的幫助下，將癮君子丟棄的針頭撿起；當日從早上10時至中午12時，一行人共清出十多袋垃圾，並在周末宣導民眾加入志願清理隊伍，樂捐或從自身做起保護公園環境。

當天共有50名志願者加入清理公園隊伍。(主辦方提供)
當天共有50名志願者加入清理公園隊伍。(主辦方提供)

華埠 疫情 曼哈頓

上一則

法拉盛保蜜行動 倡城市可持續化

下一則

體現愛地球 華裔母女做「環保」晚禮服

延伸閱讀

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映
舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功

舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功
屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳

屋崙華埠又傳持槍搶劫？東灣僑領：假的，舊視頻社媒瘋傳
華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館

華府國家藝廊 登全球最受歡迎藝術博物館
全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠

全球最受歡迎藝術博物館 華府國家藝廊奪冠

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48
汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

2023-04-16 07:51
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友