莊文怡參選 美國福州琅岐聯合總會背書

美國福州琅岐聯合總會日前宣布背書莊文怡參選第43選區市議員。(記者顏潔恩╱攝影)

美國福州琅岐聯合總會日前宣布，背書布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員參選人莊文怡，表示她的政治理念與華人 契合，將動員選區內的鄉親投票支持。

莊文怡也是州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長，福州琅岐聯合總會創會會長、總顧問陳善莊表示，寇頓向來是華社最好的朋友，過去無論華人遇上什麼問題，寇頓都不畏權勢，積極為華人發聲；莊文怡作為他的幕僚長，也在寇頓的身邊學習良多，長期以來真誠、熱忱地服務社區。

莊文怡的理念與當地華人較為契合，從多年以前的挺梁彼得事件、到保留特殊高中考試、反對入學抽籤制度、社區興建遊民收容所等，她都站在示威活動的第一線，為華人爭權；她也支持警方執法，將改進社區安全放在競選政綱的首位。

關注長者福利 的莊文怡，此前也獲得班森賀的富勤成人康樂中心背書支持；她表示，許多長者退休後選擇住到班森賀，在辛苦了大半輩子後，長者應獲得妥善的照顧，為年長者謀福利、興建更多老人公寓、維護社區治安，讓長者不再為外出感到擔憂，也是她的政治理念。