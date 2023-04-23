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小義大利清潔計畫 盼吸遊客惠及華埠

記者劉梓祁╱紐約報導
為迎接即將到來的旅遊旺季，馬泰與小義大利社區擴展街道清潔計畫，為包括華埠的周邊區域吸引更多觀光人潮。(記者劉梓祁╱攝影)
為迎接即將到來的旅遊旺季，馬泰與小義大利社區擴展街道清潔計畫，為包括華埠的周邊區域吸引更多觀光人潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠市議員馬泰(Chris Marte)日前在小義大利社區宣布，將聯合小義大利商家協會(Little Italy Merchants Association)擴展街道清潔計畫，以迎接即將到來的旅遊旺季，為包括華埠社區在內的周邊區域，吸納更多人流。

馬泰表示，隨著天氣逐漸變暖和疫後全球旅行限制解除，紐約市的遊客也在回歸，曼哈頓下城將迎來一年中最繁忙的時期，但人流增加的同時，也帶來了垃圾過量和丟棄問題，不僅破壞街道，也恐造成鼠患，他將聯合小義大利各社區組織，推出首個清潔街道計畫，改善居民生活質量，也吸引遊客前來觀光和消費，同時為周邊社區引流，比如熱門目的地華埠。

參與計畫的社區就業計畫協會(Association of Community Employment Programs)經理Leo Gil稱，許多人可能沒意識到，小義大利社區中仍然有許多義大利裔，是一個規模小但力量大的社區，和來自世界各地的移民一樣，為這個城市貢獻，但卻無法獲得足夠的城市資源，來促進當地發展並吸引遊客，隨著新計畫的實施，期待能夠以更乾淨的小義大利來吸引更多遊客。

律師古奇(Edward Cuccia)表示，見證了疫情對紐約市的巨大打擊，如今希望聯合所有居民重新把小義大利、華埠等社區恢復生機，不再讓人覺得這些地方停滯不前。

對於街道垃圾桶數量不足的問題，馬泰表示垃圾桶的重新安放計畫已在醞釀，將在夏天把新金屬製的垃圾桶安放在選區內的各個社區。

義大利 華埠 紐約市

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