鬼地方作家陳思宏 紐約巡迴講座

陳思宏將於5月11日至15日，在紐約舉辦三場講座。(主辦方提供)

中文暢銷小說「鬼地方」台灣作家陳思宏，在文化部駐洛杉磯台灣書院、駐休士頓台灣書院及駐紐約台北文化中心等通力合作下，從4月起從西岸到東岸，共舉辦16場巡迴講座，與讀者分享該書；陳思宏將於5月11日(周四)至15日(周一)在紐約舉辦三場講座，歡迎讀者上網報名參加。

陳思宏的「鬼地方」於去年10月發行北美精裝本，受到高度矚目，入選「紐約時報 」秋季書單，獲得「紐約時報」書評、美國「書目雜誌」(Booklist)、「圖書館 雜誌」(Library Journal)等刊物星級書評，也入選「圖書館雜誌」2022年度十大最佳世界文學。

去年駐紐約台北文化中心及駐美代表處台灣書院，曾邀請陳思宏到紐約公共圖書館、紐約皇后區公共圖書館、紐約市 立大學亨特學院(Hunter College)和喬治華盛頓大學等地舉辦講座，場場爆滿，觀眾反應熱烈。