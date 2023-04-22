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鬼地方作家陳思宏 紐約巡迴講座

紐約訊
陳思宏將於5月11日至15日，在紐約舉辦三場講座。(主辦方提供)
陳思宏將於5月11日至15日，在紐約舉辦三場講座。(主辦方提供)

中文暢銷小說「鬼地方」台灣作家陳思宏，在文化部駐洛杉磯台灣書院、駐休士頓台灣書院及駐紐約台北文化中心等通力合作下，從4月起從西岸到東岸，共舉辦16場巡迴講座，與讀者分享該書；陳思宏將於5月11日(周四)至15日(周一)在紐約舉辦三場講座，歡迎讀者上網報名參加。

陳思宏的「鬼地方」於去年10月發行北美精裝本，受到高度矚目，入選「紐約時報」秋季書單，獲得「紐約時報」書評、美國「書目雜誌」(Booklist)、「圖書館雜誌」(Library Journal)等刊物星級書評，也入選「圖書館雜誌」2022年度十大最佳世界文學。

去年駐紐約台北文化中心及駐美代表處台灣書院，曾邀請陳思宏到紐約公共圖書館、紐約皇后區公共圖書館、紐約市立大學亨特學院(Hunter College)和喬治華盛頓大學等地舉辦講座，場場爆滿，觀眾反應熱烈。

此次陳思宏再度來美舉辦巡迴講座，紐約市場次包括：5月11日晚6時和5月12日(周五)晚9時，在美國筆會世界之聲文藝節(PEN World Voices Festival)中的兩場活動，報名網址分別為https://reurl.cc/Geqr7A和https://reurl.cc/Rv71A9；另一場在5月15日(周一)下午4時30分至5時30分，在皇后區公共圖書館法拉盛分館(Queens Public Library-Flushing)，網址在https://reurl.cc/a1bvQD。

陳思宏的「鬼地方」英文版封面。(主辦方提供)
陳思宏的「鬼地方」英文版封面。(主辦方提供)

圖書館 紐約時報 紐約市

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