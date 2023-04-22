關懷長者 布碌崙區長講解服務項目

布碌崙區長雷諾索辦公室21日與市老人局合作，在日落公園舉辦社區資訊活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)辦公室21日與市老人局(Department For the Aging)合作，在日落公園 舉辦社區資訊活動，並邀請當地多個社區基礎組織、72分局等擺設攤位，為老人家排難解惑。

當日活動是區長辦公室的選民服務部門，自2月以來開辦的第三個活動，邀請提供長者福利的社區組織講解服務外，還設有問答環節，全程也有中文和西文的翻譯。

雷諾索表示，長者畢生都在為我們年輕一代服務，我們也有責任以同樣方式回報他們；他表示，政府提供各項服務和項目，讓老人家過得快樂又健康，而關鍵是要向社區裡的所有老人家，提供這些重要資訊。

在布碌崙社區的外展總監勞倫斯(Charisa Lawrence)介紹，當局致力於消除老齡歧視，為老年人維護尊嚴及生活質量，他們的照護者也能通過各項目，更方便照料家中長者。

她強調，紐約市有數百個老人中心 ，提供包括娛樂、健康管理、教育研討會、醫療計畫、科技學習等課程，60歲以上便可免費加入，有需要者可善用資源。

另外，長者若行動不便，或難以離開家中處理日常事務，也可以透過一通電話，獲得所需要的幫助，相關人員將可提供送餐到府、家庭護理、登門拜訪、管理支付帳單等服務；大多服務是免費或低價的，並提供多語言的協助，民眾可致電(212)244-6469，或到nyc.gov/aging/presentation與專家洽談。