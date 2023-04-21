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紐約市無車地球日 明登場

記者高雲兒／紐約報導
紐約市22日將迎接「無車地球日」，100餘條街道禁行車輛。(本報檔案照)
紐約市22日將迎接「無車地球日」，100餘條街道禁行車輛。(本報檔案照)

紐約市將於22日(周六)舉辦「無車地球日」(Car-Free Earth Day)，從當日上午10時到3時，全市五大區超過100條街道將禁止車輛通行，僅供行人和單車騎士使用，同時拉開「開放街道」(Open Street)的序幕，熱愛騎行的人士還可享受半小時的Citi Bike免費騎行。

「開放街道：無車地球日」自2016年啟動以來，逐漸拓展到五個行政區，將開放街道、廣場、以及自行車網絡都連結起來，並與各類藝術家、表演者、組織和公司合作，讓居住在城市的人們，能夠享受一天無汽車噪音和尾氣的環境。

紐約市為今年的地球日設立了30個禁車區，關閉100餘條街道，比去年還多上20條。其中的開放街道會帶來趣味表演如音樂、舞蹈等，以及適合於任何年齡段參與的活動和遊戲。

開放街道在全市五大區都有舉辦，其中包括曼哈頓華埠的科西街開放街道(Forsyth Street Open Street)，市交通局與華埠商改區合作，從地威臣街(Division St.)到東百老匯間的科西街廣場，將有一系列的活動；另外位於曼哈頓東村庫伯廣場(Cooper Square)的開放街道，則將一路從包厘街延伸。

皇后區則有木邊大道(Woodside Avenue)從76街到79街的路段，從33街到35街的31大道路段，從92街到93街的34大道，以及從73街到74街的34大道路段等；史泰登島有海灣街(Bay Street)到勝利大道(Victory Boulevard)的明索恩街(Minthorne Street)路段等；布碌崙則有從聖尼古拉斯大道(St. Nicholas Avenue)到歐文大道(Irving Avenue)的Troutman Street路段，從百老匯到北12街的貝瑞街(Berry Street)等。

另外，自行車仍然是地球日的重要一環。在網約車公司Lyft的支持下，人們可通過在手機應用Citi Bike輸入優惠碼「CARFREE23」免費騎行半小時。

更多車輛禁行區和開放街道可查詢https://shorturl.at/bnAIK。

華埠 紐約市 百老匯

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