譚瑩瑩拚初選 團隊揭內幕

共和黨第43選區市議員參選人譚瑩瑩。(競選團隊提供)

在6月即將到來的市級選舉中，布碌崙 (布魯克林)第43市議員選區備受矚目，去年曾挑戰州參議員曲怡文失利的退休警察拉貝拉(Vito LaBella)再出征，是目前唯一的非華裔參選者；他受到布碌崙共和黨 (Brooklyn GOP)點名參選，引發多個華裔組織不滿，另一參選人譚瑩瑩(Ying Tan)競選團隊則指責黨內俱樂部，不曾給予公平機會。

共和黨背書拉貝拉參選，遭到選區內不少華裔組織的反對，布碌崙南區社區聯盟(South Brooklyn community Coalition)、松柏之家社區服務中心等12個組織，日前共同致信黨部主席古拉(Ted Ghorra)，表示第43選區在重畫後，有機會能選出可以代表社區、懂得亞裔 需求的人，共和黨拉貝拉參選，是一個「自私而又利用局勢」的機會主義行為，「是對當地亞裔居民的侮辱」。

古拉表示，拉貝拉多年與亞裔社區密切合作，也十分關注當地選民在意的問題，包括教育、犯罪、生活質量、社區安全等，「他將會獲得布碌崙內、外亞裔群體的廣泛支持」；但目前看來華裔組織不同意，在信中強調，第43選區值得一名亞裔代表在市議會發聲，更指「若拉貝拉真的關心當地社區，他會主動請辭」。

拉貝拉將在6月的初選中面臨教育維權人士、家庭主婦譚瑩瑩(Ying Tan)的挑戰；針對共和黨點名拉貝拉參選，譚瑩瑩的競選經理林Kenneth表示，一開始他們便諮詢過拉貝拉的意見，當時對方以「該選區亞裔人口集中，是給亞裔參選的選區」為由，指自己沒有興趣。

在譚瑩瑩決定參選後，按照程序，該向GOP打聲招呼，接受黨內的面試來評斷她的能力，但譚瑩瑩向共和黨登記信息後，不久後接到電話，表示「不想要有初選」、「沒有位置」，要她另轉戰地，到譚瑩瑩目前所居住的皇后區參選。

不過當時共和黨僅有譚瑩瑩一人宣布參選，不僅如此，共和黨領袖更在之後的政界活動中，都提到無人要出來選，令譚瑩瑩團隊相當生氣，「我們希望實實在在、有能力的人出來選，可共和黨卻絲毫不給機會」。

林Kenneth表示，不確定共和黨是否有意反對華人競選，但類似的打壓過去也曾發生，去年拉貝拉拒絕被共和黨勸說退選，在贏得初選席位才得以和曲怡文競爭，「可現在這名受害者要加害另一名受害者，對他很失望」。