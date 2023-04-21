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減少藥物誤用濫用 布碌崙今13處回收

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室日前宣布，與紐約市警、聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，簡稱DEA)等部門合作，於21日(周五)在布碌崙區內設置13個地點舉行藥物回收活動，其中有靠近華社的地點，避免藥物遭到誤用或濫用。

蔣莎樂表示，家中棄用的藥物落入孩童手中，或遭到歹徒偷竊、販售濫用等都是可能發生的情況，為防止更多人藥物成癮，民眾須將這些藥物安全地丟棄；居民若有已過期、或不再使用的藥物，可丟棄到其辦公室設立的13個地點之一，不給環境帶來負擔。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)則說，各執法單位聯手舉辦該活動，以打擊全國性藥物泛濫、拯救無數性命；鼓勵市民為公眾安全擔起責任，妥善地丟棄藥物，維持社區安全。

回收活動於21日(周五)早上9時30分至下午4時，在布碌崙的13個地點舉行，除地檢辦公室位於布碌崙下城的地點外，還有三個位於布碌崙南區華社的地點，包括日落公園第七社區委員會在4大道4201號的辦公室、86街1305號的Knights of Columbus會所，以及Bay Ridge大道15號的健康中心。

布碌崙 日落公園 紐約市

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