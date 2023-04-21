代表共和黨 拉貝拉參選43區市議員

拉貝拉代表共和黨參選第43選區市議員。(取自臉書)

在去年布碌崙(布魯克林)州參議員競選中，代表共和黨 出征的拉貝拉(Vito LaBella)，19日已向市選舉局提交文件，參選已有多名華人 角逐的第43選區市議員，他將先與另一名共和黨參選人、華裔譚瑩瑩在6月初選中對陣。

據悉，共和黨原推出華裔何政傑(Jack Ho)參選，其與拉貝拉皆是現任州眾議員鄭永佳的助理，拉貝拉承認是在何政傑因家庭原因退選後，再在共和黨人的建議下臨時參選；他目前已向市選舉局呈交文書，並採取何政傑之前收集的連署簽名，獲得共和黨包括鄭永佳在內的支持，致函給當局同意他取代參選。

拉貝拉表示，他在治安、教育 、小商業利益等的政治理念與華人相符，有自信可獲得選區內超過50%亞裔選民的選票；拉貝拉曾擔任32年的捷運局警察，同時也是華裔學生眾多的第20學區教育委員會委員、知名教育權益團體PLACE NYC的創辦人之一。

消息指出，共和黨人認為該選區的民主黨已有多名華人參選，將在初選中迎來激烈的競爭，但也給共和黨製造機會，給拉貝拉帶來勝算；而近年來紅潮湧動，包括鄭永佳、第46選區州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)等人的勝選，他們相信有望在第43選區創造同樣紀錄。

市議員第43選區包括8大道、班森賀等華人聚集社區，當初選區重畫的目的是為了幫助選出當地有史以來的亞裔議員，為當地民眾發聲；如今民主黨已有松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、以及前學區委員會伍溢文參選；拉貝拉也將在初選對上教育維權人士、家庭主婦譚瑩瑩(Ying Tan)，勝出者將在普選中與民主黨競選人爭奪席位。