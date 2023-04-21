陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群

陳偉儀拜訪法拉盛華商會。(記者鄭怡嫣／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員參選人陳偉儀(Wai Yee Chan)，近日到皇后區法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，闡述政見；會上她表示，在反對減少教育經費的同時，民選官員也須掌握資源應如何分配，才能最大化的幫助有需要的族群。

新畫的第43選區，亞裔 人口近54%，目前有包括陳偉儀在內的五人參選。談及自身政綱及優勢，陳偉儀表示，自己服務當地社區逾20年，較其他參選人更「貼地氣」，善於運營各類服務及項目的同時，也更清楚資源該具體下放及落實在哪些方面。

陳偉儀說，布碌崙的政治生態慢熱也且還處於初級階段，需要提升選民教育，然而市級選舉涉及很多與社區切身利益相關的資源分配，呼籲民眾積極投票 。

她舉例，民選官員須掌握資源應如何分配，像是不少家長反應紐約市的免費暑期班項目「夏季崛起」(Summer Rising)申請不上，就應更加強課後及暑期班的項目，並幫助工薪家庭。

在長者服務及治安，則應加強長者心理健康及阿茲海默症的服務，並確保當地警局有足夠資源，也能打擊街頭的非法槍枝。

陳偉儀介紹，舞蹈教育專業的她，機緣巧合投身社區，於哥大求學時，在紐約中華公所半工半讀教授英文班，後分別在布碌崙及皇后區華策會擔任要職，在市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室服務三年後，現則為松柏之家社區服務中心行政總監。

華商會理事長王耀明及首席顧問杜彼得表示，華商會雖是不背書任何候選人的非營利機構，但也支持能給社區帶來服務與福利的華人參選，從而帶動華人的投票率。在紐約市，亞裔的投票率遠遠不足其人口比率，亞裔需求無法體現，這也是亞裔社區爭取不到足夠資源與福利的原因。

美國繁榮華埠總會行政總監田士銳、新世界商場總裁邵連武、執行總裁黃苔莉也到場支持陳偉儀，肯定她辛勤工作，在公共事務及社會服務上經驗豐富。