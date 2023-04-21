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紐約成鋰電池火災「原爆點」 控管難

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市由鋰電池引發的火災頻發，但如何有效執法及控管成為難題。(本報資料照)
紐約市由鋰電池引發的火災頻發，但如何有效執法及控管成為難題。(本報資料照)

近年來，電單車和電動滑板車成為民眾通勤的新選擇，但其使用鋰電池引發的火災卻有增無減；市府在3月初通過鋰電池相關監管法案，禁止低品質及二手鋰電池的銷售，但由於火災後相關證據多被燒毀，當局無法統計究竟是哪些品牌或廠商的電池有問題，有效執法及控管成為難題。

由於由鋰電池引發的火災頻傳，紐約市目前已成為全美相關火災的「原爆點」(ground zero)；根據市消防局，去年紐約市由鋰電池引發的火災達到220起，比前年增加一倍；從今年初截至目前，全市則已經發生了63起火災，共五人死亡。

根據市消防局火災調查員(FDNY Fire Marshal)弗林(Daniel Flynn)表示，按照目前趨勢，今年的死亡人數將遠超過去年。

電單車和電動滑板車在疫情期間受到民眾青睞，逐漸普及，統計數據顯示，光是紐約市，就有超過4萬名外賣郎使用這些電動交通工具，而該數字仍在增長。

為了減少鋰電池引發的火災，3月初市長亞當斯(Eric Adams)簽署五項加強電單車鋰電池監管法案，包括禁止組裝和銷售二手鋰電池、禁止銷售未被廣泛認可的檢測實驗室認證的鋰電池，以及其他多項宣導、教育和針對相關事故做分析報告和改進措施的內容。

不過弗林表示，最大的問題之一是民眾購買未經認證的電池和充電器，並在家中或其他場所充電，而這些劣質產品無論在有沒有充電的情況下，都可能發生爆炸，引發火災。

弗林說，在火災發生後，該局需調查每一個案子，但由於在大多數的情況下這些劣質電池證據會被燒毀，很難統計究竟是哪些電池引發的問題最多。

另外缺乏妥善的指定區域，提供電單車充電，也是問題之一；代表6萬多名外賣郎「工作者正義項目」(Workers Justice Project)的執行主任瓜爾帕(Ligia Guallpa)表示，外賣郎能為電單車充電的空間有限，別無選擇下只能把車輛帶回自己家裡充電，而其中有許多人缺乏知識，甚至不知道該如何安全地為電單車充電，「這些法案都無法解決眼前的問題」。

現在大家都在談論經認證的電池，瓜爾帕說，但當初紐約市開放民眾使用電單車和電動滑板車時，對製造商並沒有要求，如今任何人都可以在網上以四分之一的價格，購買未經認證的電池，如果不堵住這個漏洞，所有努力都將白費。

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