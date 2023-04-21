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紐約客談╱凝聚社區團結 監獄「最大功臣」

紐約客談

華埠雖小，卻是個複雜的江湖。生活工作在其中的普通居民、大型機構、民意代表、社區領袖們，各有各的利益和關切，有時爭鬥起來甚至刺刀見紅、勢同水火。能讓各方放下成見、同心協力的事不多，慶賀農曆新年算一個，反對仇恨和歧視算一個，除此之外，能讓華埠如此齊心的，應該就是反對家門口的「摩天監獄」了。

市府「建獄」計畫的背景複雜，主要原因一是現有設施過於老舊且不人道，二是為了「關閉雷克島大業」。雷克島作為紐約市最大最古老的羈押機構，它的關閉計畫引發了一系列長尾影響。給在押者提供更人道的條件自然無可非議，不過當局的方法實在值得商榷。

雷克島四面環水、遠離鬧市，本就是用於關押的良好區位，如要改進設施，原址重建就很理想，城區監獄不說別的，光是安保設施的成本就一定比離島要高得多。

監獄興建從始至終對周邊社區都不會有什麼好影響。原本的街區被切割，像切斷水源一樣，切斷周邊商戶的客源；商業不振讓地主難以圖利；賺不到錢的地主缺乏維護保養的動力，令社區進一步破敗，然後再導致新一輪的商業凋敝、居住環境惡化、人口流失。

更不必說監獄運營中難以避免的各種滋擾，如今在華埠，常看到懲教署的大車從刑事法院東側後門拉著警笛駛出，一路怪叫著闖入人車密集的擺也街，勝似土匪進村。

正因有百害而無一利，所以這個「建獄」計畫才把幾乎所有華埠的成員都團結到了同一個利益共同體上。真可謂「最佳社區凝聚功臣」。

華埠 監獄 紐約市

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