雷克島監獄環境惡劣 4000更生人將獲賠5300萬

市府為雷克島監獄被關押者支付巨額補償金。(美聯社)

紐約市 19日向聯邦法院提交和解協議，同意為4000餘名曾在雷克島監獄 遭遇惡劣條件關押的人支付超過5300萬元的賠償金，若獲法官批准，根據律師，每個囚犯平均可分得9000元的賠償。

根據協議，賠償範圍包括2018年3月至2022年6月間的被關押囚犯共4413人。此前，一項集體訴訟指，市懲教機構將這些在囚者關在空間狹小、條件惡劣、缺乏自然光的牢房中，並且未能提供放風、教育、娛樂以及心理健康監測等服務，已經違反了城市法規和美國憲法。

該協議目前還需要得到法官的批准才能生效，生效後，符合資格的囚犯每被關押一天，就可獲得400元補償，如果在押時小於22歲，或患有精神疾病，補償金將達到每日450元。律師透露，每個受補償者平均可得到9000元。

根據當事者指出，在囚者在雷克島監獄內，有時會被「單獨監禁」，市懲教局(DOC)局長莫利納(Louis Molina)則承認，在課程等集體活動中，部分被拘留者會被置入架有手銬和腳鐐的禁錮桌，不過他表示，監獄內不存在任何形式的單獨監禁。

市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)則說，安全是雷克島監獄的重中之重，將被拘留者置入這樣的空間是出於安全考慮。

原告律師赫克爾(Eric Hecker)表示，沒有人應該受到這種高度隔離的監禁，和解方案提供的補償款不足以消除這些惡劣條件給受害人帶來的實質性心理傷害。

這次和解案已經不是紐約市第一次因為雷克島監獄的惡劣條件而付出大筆賠償。在2022年的一項訴訟中，本應得到保釋、卻不得不在雷克島忍受惡劣關押環境的原告團體獲得了3億元的賠償。

此外，根據本次的和解協議，部分曾在曼哈頓 拘留中心被關押的人也因同樣的原因可以得到補償。