騎上人行道 機動車橫行遭開罰、沒收

62分局在日前的取締行動中被沒收的數十輛電單車、摩托車。(取自62分局臉書)

轄管布碌崙 (布魯克林)班森賀的市警62分局，日前接獲民眾投訴有摩托車橫行，甚至騎上人行道，罔顧行人安全，為此62分局展開取締行動，對違規的電單車、摩托車騎士開罰或沒收車輛；當局也表示，將有更多取締行動。

日前在62分局警民會議上，不少居民投訴摩托車、送餐外賣郎等，在人行道上快速行駛，屢次都有路人差點被撞上，為此62分局在近日，安排警員在轄區內的重點區域執法，過程中截停數十名電單車、摩托車主，其中包括不少中餐館外賣郎，部分嚴重違規者，車輛更是被警員沒收。

一名警察 表示，被沒收的摩托車，主要都是沒有合法執照，或是執照過期，有些甚至連執照都沒有；遭到開罰單的騎士，則主要是涉及違規使用道路，例如反方向騎乘、不戴頭盔、魯莽駕駛危害他人安全等。收到罰單者需出庭應訊，繳納罰款後視法院裁定，騎士有機會可以將車輛取回，嚴重違規者則無法取回。

警員也再次提醒，在馬路上行駛的騎士，也需遵守交通規則，包括不能行駛在人行道上，且要嚴格遵守交通燈規則；為防止被截停，民眾需戴頭盔、掛著州汽車 監理廳(DMV)簽發的車牌、駕駛執照等。

針對以上現象，布碌崙南區市議員紀思庭(Justin Brannan)也提到，其辦公室接到不少民眾的電話，他了解電單車、摩托車可對部分民眾生活帶來便利，對於餐館的外賣郎，更是生財工具，但這些車輛時速可達30哩以上，若魯莽行駛，恐對其他用路人造成危險，需多加注意。

62分局指出，為了社區的安全，將定期展開類似的取締行動，特別在街上人潮增加的夏季之時，更要確保機動車輛的安全行駛；呼籲使用這些交通工具的民眾，應遵守法規，以免受罰。