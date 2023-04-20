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紐約華埠49歲自閉男走失 州府籲民眾協尋

記者劉梓祁／紐約即時報導
走失男子照片。(取自刑事司法服務處)
走失男子照片。(取自刑事司法服務處)

紐約市曼哈頓華埠一名49歲並患有自閉症的華裔男子，在18日下午最後被人發現後走失，至今未尋回；紐約州刑事司法服務處(NYS Division of Criminal Justice Services)已對此發出「脆弱成人失蹤警報」(Vulnerable Adult Alert)及協查通知與照片，望民眾看到此走失者後及時與警方聯繫。

服務處公告顯示，此男子名為吳建興(Wu Jianxing, 音譯)，49歲，患有自閉症及語言溝通障礙，需在醫療護理下進行日常生活，其最後一次被人發現在市警五分局轄區內愛列治街(Eldridge St.)交堅尼路(Canal St)附近出現，時間為18日下午2時。根據描述，他身高約5呎，體重約155 磅，有棕色眼睛和黑色頭髮，外出時身穿印有黑色字母的白色T恤和一件黑色夾克，以及藍色牛仔褲、白色襪子和白色涼鞋。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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