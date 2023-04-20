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挺「不正當驅逐保護」議案 住客協會：租客不該受壓

記者劉梓祁／紐約報導
唐人街住客協會19日呼籲州府在預算案中，通過並頒布「不正當驅逐保護」議案。(記者劉梓祁／攝影)
唐人街住客協會19日呼籲州府在預算案中，通過並頒布「不正當驅逐保護」議案。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)，19日在曼哈頓下城房屋法庭外舉行集會，呼籲州府在預算案中，通過並頒布「不正當驅逐保護」議案(Prohibition of Eviction Without Good Cause)，以保護華人租客免受來自房東以不正當理由驅逐。

住客協會組織者沈悅欣表示，疫情發生以後，包括華人在內的全體紐約居民都受到租金上漲和房屋安全等問題影響，但房東的無理驅逐屬於一種暴力行為，給租戶帶來巨大影響，租戶也不應該承擔房東因貸款或生活變動而產生的壓力。

她說，所有工薪階層都需要此法律，來確保可以生活在安全和繁榮的環境下，避免房東非法驅逐。

住客協會成員關丹瑩說，許多華人作為疫情失業潮的受害者，反倒被指責為「職業租霸」，是非常不公平的說法，因為現行法律更偏向保護富有群體，如地產商和業主，導致許多租戶在遭遇驅逐時無法自保，需要一個法案來維持正義和找出問題的真正所在，銀行和開發商才是租金飆升下住房危機背後的「大魚」，租戶和業主不該對立。

華人租戶代表陳雲發言表示，從上世紀末便開始在華埠生活，疫情發生後和丈夫雙雙失業，導致無力負擔日益高漲的房租，兩老需要拿出全部的退休金才足夠交租。

該議案於2019年首次提出，旨在防止租戶在沒有正當理由的情況下被驅逐，並防止因不合理的租金上漲和租戶沒有過錯的情況下被通知離開。目前該議案仍在州議會司法委員會。

華人 房東 租金

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