挺「不正當驅逐保護」議案 住客協會：租客不該受壓

唐人街住客協會19日呼籲州府在預算案中，通過並頒布「不正當驅逐保護」議案。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)，19日在曼哈頓下城房屋法庭外舉行集會，呼籲州府在預算案中，通過並頒布「不正當驅逐保護」議案(Prohibition of Eviction Without Good Cause)，以保護華人 租客免受來自房東 以不正當理由驅逐。

住客協會組織者沈悅欣表示，疫情發生以後，包括華人在內的全體紐約居民都受到租金 上漲和房屋安全等問題影響，但房東的無理驅逐屬於一種暴力行為，給租戶帶來巨大影響，租戶也不應該承擔房東因貸款或生活變動而產生的壓力。

她說，所有工薪階層都需要此法律，來確保可以生活在安全和繁榮的環境下，避免房東非法驅逐。

住客協會成員關丹瑩說，許多華人作為疫情失業潮的受害者，反倒被指責為「職業租霸」，是非常不公平的說法，因為現行法律更偏向保護富有群體，如地產商和業主，導致許多租戶在遭遇驅逐時無法自保，需要一個法案來維持正義和找出問題的真正所在，銀行和開發商才是租金飆升下住房危機背後的「大魚」，租戶和業主不該對立。

華人租戶代表陳雲發言表示，從上世紀末便開始在華埠生活，疫情發生後和丈夫雙雙失業，導致無力負擔日益高漲的房租，兩老需要拿出全部的退休金才足夠交租。

該議案於2019年首次提出，旨在防止租戶在沒有正當理由的情況下被驅逐，並防止因不合理的租金上漲和租戶沒有過錯的情況下被通知離開。目前該議案仍在州議會司法委員會。