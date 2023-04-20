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電池火災頻發 華埠將辦系列科普講座

記者劉梓祁／紐約報導
華埠商改區和市消防局等單位，將從22日起開展系列消防安全教育活動。圖為活動海報。(商改區提供)
華埠商改區和市消防局等單位，將從22日起開展系列消防安全教育活動。圖為活動海報。(商改區提供)

近期紐約市內因鋰電池導致的火災事件頻繁發生，迄今已有超過60起，其中數起發生在華社地區，為提高社區居民安全意識，華埠商業改進區(Chinatown BID)將從22日(周六)起舉辦系列消防安全教育活動，包含三場講座，幫助華埠及小義大利等周邊居民了解正確用電和防火等知識。

系列活動將從22日開始，當日上午11時至下午3時，將有專員在披露街(Pell St.)派發「消防及生命安全官方指南」，供行人免費領取。

第一場講座將於5月5日(周五)下午3時，在茂比利街(Mulberry St.)105號Caffe De La Venezia舉行；第二場將於5月19日(周五)下午3時在紐約中華公所舉辦，現場將提供粵語翻譯；第三場將於5月25日(周四)下午5時在茂比利街125號IL Cortile舉辦。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，近期發生火災數量有上升趨勢，其中包括多起在華社的意外，更有不少火災的發生與鋰電池有關，加強防火、用火安全知識科普迫在眉睫，以確保社區居民的生命財產安全。

此活動由華埠商業改進區聯合紐約市消防局和小義大利共同舉辦。

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