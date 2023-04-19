國會眾議員席位 蘇奧齊有意奪回

蘇奧齊傳有意挑戰桑托斯，奪回該席位。(取自國會眾議院網站)

前州長參選人、前國會第三選區眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，傳有意在2024年挑戰現任「造假」議員桑托斯(George Santos)奪回該席位，桑托斯也於近日宣布將競選連任。此外，該席位另有一共和黨 及以一民主黨 人宣布參選。

民主黨籍的蘇奧齊因在去年競選州長，退任國會第三選區眾議員；該選區橫跨長島 兩郡、皇后區東北部等地，最終由共和黨籍的桑托斯拿下。

不過在近日，蘇奧齊被曝正在考慮奪回該席位，目前他已會晤國會眾院少數黨領袖傑佛瑞(Hakeem Jeffries)以及黨內州委員會主席賈可布(Jay Jacobs)，不過賈可布指，蘇奧齊並未「完全下定決心」。根據CNBC報導，蘇奧齊則已開始接觸財力雄厚的選舉捐贈人，其中包括房地產從業者。

另一方面，此前曾被曝在血統、學歷、職業等造假，且競選資金多處存疑的桑托斯，也於近日宣布將在2024年競選連任，表示將「奪回我們的國家，讓紐約恢復偉大」；目前，桑托斯正在接收國會眾議院道德委員會(House Ethics Committee)以及聯邦選舉委員會(Federal Elections Commission)的調查。

除蘇奧齊，該席位另有二人也已宣布參選。長島納蘇郡第18選區民主黨議員拉法贊(Josh Lafazan)宣布再次參選，他在2022年黨內初選時，敗給齊默爾曼(Robert Zimmerman)；拉法贊形容桑托斯是一個「騙子、失敗者、以及說謊話的人」，「已經迫不及待想要取代他」。