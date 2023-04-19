威爾遜任州上訴法院首席法官

威爾遜獲得州參議會投票通過，成為紐約州歷史上首位非洲裔上訴法院首席法官。(美聯社)

由州長霍楚 (Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官人選威爾遜(Rowan Wilson)，18日獲得州參議會投票 通過，成為紐約州歷史上首位非洲裔上訴法院首席法官。

此前霍楚提名溫和派西語裔法官拉薩爾(Hector LaSalle)遭到民主黨進步派州議員強烈反對，州議會史無前例地否決了霍楚的提名；經過第二輪遴選，霍楚轉而提名威爾遜，這次獲得了進步派的支持，18日參議會投票，以40對19通過這項提名。

62歲的威爾遜此前擔任上訴法院次席法官，2017年就曾獲得州參議會投票通過，在上訴法院擔任自由派的角色，符合進步派的胃口；州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，「威爾遜將為司法系統帶來榮耀，並協助將司法系統領入新的方向，為所有紐約人伸張正義。」

霍楚表示，威爾遜是資質極佳的法官，對公平和正義有敏銳的感覺和深刻的承諾；她說，在威爾遜的法官生涯中，他已證明自己可以擔任考慮周全的領導者，能夠理解司法的力量對民眾生活的影響。

不過，本次提名遭到共和黨人的反對，認為威爾遜的政治傾向過於偏向自由派；州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)在全會投票前就表示，民主黨人試圖讓上訴法院繼續左傾，而且對威爾遜過去的一些判例表示擔憂；「很明顯他們希望上訴法庭更加激進，因此把威爾遜放了進來。」

此外，霍楚還提名前州副檢察長海利甘(Caitlin Halligan)頂替威爾遜的上訴法院副首席法官位置，18日已經過公聽，預計也將獲參議會批准；海利甘的意識形態被認為比威爾遜溫和，此前拉薩爾的提名被否，州府被傳將上訴，有消息稱霍楚準備聘請海利甘擔任訴訟律師。