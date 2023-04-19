我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

威爾遜任州上訴法院首席法官

記者和釗宇／紐約報導
威爾遜獲得州參議會投票通過，成為紐約州歷史上首位非洲裔上訴法院首席法官。(美聯社)
威爾遜獲得州參議會投票通過，成為紐約州歷史上首位非洲裔上訴法院首席法官。(美聯社)

由州長霍楚(Kathy Hochul)提名的州上訴法院首席法官人選威爾遜(Rowan Wilson)，18日獲得州參議會投票通過，成為紐約州歷史上首位非洲裔上訴法院首席法官。

此前霍楚提名溫和派西語裔法官拉薩爾(Hector LaSalle)遭到民主黨進步派州議員強烈反對，州議會史無前例地否決了霍楚的提名；經過第二輪遴選，霍楚轉而提名威爾遜，這次獲得了進步派的支持，18日參議會投票，以40對19通過這項提名。

62歲的威爾遜此前擔任上訴法院次席法官，2017年就曾獲得州參議會投票通過，在上訴法院擔任自由派的角色，符合進步派的胃口；州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，「威爾遜將為司法系統帶來榮耀，並協助將司法系統領入新的方向，為所有紐約人伸張正義。」

霍楚表示，威爾遜是資質極佳的法官，對公平和正義有敏銳的感覺和深刻的承諾；她說，在威爾遜的法官生涯中，他已證明自己可以擔任考慮周全的領導者，能夠理解司法的力量對民眾生活的影響。

不過，本次提名遭到共和黨人的反對，認為威爾遜的政治傾向過於偏向自由派；州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)在全會投票前就表示，民主黨人試圖讓上訴法院繼續左傾，而且對威爾遜過去的一些判例表示擔憂；「很明顯他們希望上訴法庭更加激進，因此把威爾遜放了進來。」

此外，霍楚還提名前州副檢察長海利甘(Caitlin Halligan)頂替威爾遜的上訴法院副首席法官位置，18日已經過公聽，預計也將獲參議會批准；海利甘的意識形態被認為比威爾遜溫和，此前拉薩爾的提名被否，州府被傳將上訴，有消息稱霍楚準備聘請海利甘擔任訴訟律師。

提名 霍楚 投票

上一則

美國安良工商會第98屆年會 陳啟靈、關永發任新總理

下一則

國會眾議員席位 蘇奧齊有意奪回

延伸閱讀

單獨監禁27年 搶劫犯告監獄太殘忍 遭最高院駁回

單獨監禁27年 搶劫犯告監獄太殘忍 遭最高院駁回
不滿間諜案調查期間遭俄羅斯羈押 華爾街日報記者上訴

不滿間諜案調查期間遭俄羅斯羈押 華爾街日報記者上訴
明州佛洛伊德案 沙文上訴駁回仍判22年半

明州佛洛伊德案 沙文上訴駁回仍判22年半
中國開啟斡旋外交 沙伊外長北京會晤 簽聯合聲明復交

中國開啟斡旋外交 沙伊外長北京會晤 簽聯合聲明復交
戴克高地3公園 撥款700萬大翻修

戴克高地3公園 撥款700萬大翻修

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
將被任命為「滅鼠沙皇」的科拉蒂，先前是布碌崙(布魯克林)的特許學校教師，致力於清潔工作。(市長辦公室提供)

年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

2023-04-13 07:39

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」