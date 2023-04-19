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瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言

記者顏潔恩／紐約報導
華裔張耀宇加入瑪麗奧辦公室。(瑪麗奧團隊提供)
華裔張耀宇加入瑪麗奧辦公室。(瑪麗奧團隊提供)

涵蓋史泰登島、布碌崙(布魯克林)南區的第11國會眾議員選區，近年來湧入不少華裔為主的亞裔選民；對此國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)18日宣布，聘請華裔張耀宇(Chris Yaoyu Zhang，姓名皆音譯)擔任辦公室的亞裔社區聯絡人，其通曉中、英文及多個地方語言，將協助處理華裔相關業務。

瑪麗奧18日發布聲明表示，經選區重畫後，該選區的人口比例調整，已加入大批的亞裔選民，大多還是說著各自的母語，張耀宇加入該辦公室後，將發揮語言優勢，成為與社區的溝通橋梁，協助華裔對聯邦事務有更深層的了解，並協助選區內的選民，透過該辦公室獲得所需服務。

她指出，張耀宇深耕紐約，且長期在社區內擔任義工，將能夠為選民提供妥善服務，並對其辦公室帶來寶貴的資訊和見解。

張耀宇表示，瑪麗奧自上位以來的首要目標，就是希望滿足當地選民的需求，「我很榮幸能與她跟她的團隊共事，用我說中文的優勢協助社區。」

據悉，張耀宇在1986年移民至紐約市，一直生活在布碌崙，除英文外，還能說流利的中文、廣東話、溫州話，目前和妻子、以及兩名兒子居住在戴克高地；他至今仍是紐約華人播道會(Brooklyn Chinese Evangelical Free Church)的義工，也在布碌崙技術高中(Brooklyn Technical High School)的家長教師會(PTA)裡服務。

華裔 亞裔 布碌崙

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