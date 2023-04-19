我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

嚴打無證攤販 擬設合法地點

記者高雲兒／紐約報導
黃敏儀提議，允許有限數量的攤販在擬議地點擺攤。圖為提議地點之一的利普曼廣場。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀提議，允許有限數量的攤販在擬議地點擺攤。圖為提議地點之一的利普曼廣場。(記者高雲兒／攝影)

紐約市執法機構近期嚴打包括皇后區法拉盛等街頭無證攤販，並初見成效，但仍有不少小販鋌而走險，表示為生活所需，不得不上街擺攤；為此市議員黃敏儀近日與街頭攤販商討，找尋可能的擺攤區域，不過小販代表卻表示，擬議的兩處地點，恐不足容納現有的70餘個攤位。

執法單位針對無證攤販執法近一個月，法拉盛的街頭衛生和人行道擁擠情況大有改善，雖然也引發部分攤販不滿，表示難以生存，對此黃敏儀表示，執法勢在必行，因攤販不僅對環境衛生造成影響，也對社區尤以老年人為主的居民構成安全隱患。

對於攤販的處境黃敏儀則同情，表示願意做為攤販與市府之間的橋梁，探討在法拉盛可行，且安全、衛生的擺攤方式；日前她也與「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)代表和街頭攤販舉行會議。

黃敏儀建議，允許有限數量的攤販在39大道和羅斯福大道之間的利普曼廣場(Lippman Plaza)以及北方大道和緬街口的Daniel Carter Beard Mall等兩個地點擺攤；她表示，上述兩個地點仍屬法拉盛市中心，人流量大，卻不像緬街和羅斯福大道那麼擁擠，在兩個地點外設攤的攤販，仍將進行執法。

為此黃敏儀已和包括市公園局和市交通局等相關市政部門進行初步對話，商討可能性。

不過街頭路邊攤計畫主任阿蒂亞(Mohamed Attia)對此方案仍表示擔憂，他表示，這兩處擬議地點只能容納十幾家攤販，而法拉盛地區現在有70多家攤販謀生，恐怕不能完全容納。他補充，1979年的攤販執照規定已經過時，因為數量限制，紐約市攤販獲得合法經營執照困難重重。

黃敏儀對此回應，法拉盛市中心的空間本就有限，由於之前執法不嚴，才出現如此多的無證攤販，占據了寶貴的人行道空間，「我們永遠無法容納數量龐大的街頭小販」。

近期法拉盛無證攤販明顯減少，執法初見成效。(記者高雲兒／攝影)
近期法拉盛無證攤販明顯減少，執法初見成效。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

預算延宕逾2周 州府議會談判無解

下一則

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

延伸閱讀

10天超馬開跑 台灣4好手挑戰

10天超馬開跑 台灣4好手挑戰
皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告

皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告
山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式

山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式
大帝國護理中心 助老人辦健在證

大帝國護理中心 助老人辦健在證
洞頭、靈昆兩商會年會 推動中美友好

洞頭、靈昆兩商會年會 推動中美友好

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
將被任命為「滅鼠沙皇」的科拉蒂，先前是布碌崙(布魯克林)的特許學校教師，致力於清潔工作。(市長辦公室提供)

年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

2023-04-13 07:39

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」