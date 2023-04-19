嚴打無證攤販 擬設合法地點

黃敏儀提議，允許有限數量的攤販在擬議地點擺攤。圖為提議地點之一的利普曼廣場。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 執法機構近期嚴打包括皇后區法拉盛 等街頭無證攤販，並初見成效，但仍有不少小販鋌而走險，表示為生活所需，不得不上街擺攤；為此市議員黃敏儀近日與街頭攤販商討，找尋可能的擺攤區域，不過小販代表卻表示，擬議的兩處地點，恐不足容納現有的70餘個攤位。

執法單位針對無證攤販執法近一個月，法拉盛的街頭衛生和人行道擁擠情況大有改善，雖然也引發部分攤販不滿，表示難以生存，對此黃敏儀表示，執法勢在必行，因攤販不僅對環境衛生造成影響，也對社區尤以老年人為主的居民構成安全隱患。

對於攤販的處境黃敏儀則同情，表示願意做為攤販與市府之間的橋梁，探討在法拉盛可行，且安全、衛生的擺攤方式；日前她也與「街頭路邊攤計畫」(Street Vendor Project)代表和街頭攤販舉行會議。

黃敏儀建議，允許有限數量的攤販在39大道和羅斯福大道之間的利普曼廣場(Lippman Plaza)以及北方大道和緬街口的Daniel Carter Beard Mall等兩個地點擺攤；她表示，上述兩個地點仍屬法拉盛市中心，人流量大，卻不像緬街和羅斯福大道那麼擁擠，在兩個地點外設攤的攤販，仍將進行執法。

為此黃敏儀已和包括市公園局和市交通局等相關市政部門進行初步對話，商討可能性。

不過街頭路邊攤計畫主任阿蒂亞(Mohamed Attia)對此方案仍表示擔憂，他表示，這兩處擬議地點只能容納十幾家攤販，而法拉盛地區現在有70多家攤販謀生，恐怕不能完全容納。他補充，1979年的攤販執照規定已經過時，因為數量限制，紐約市攤販獲得合法經營執照困難重重。