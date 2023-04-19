預算延宕逾2周 州府議會談判無解

預算談判已經超過截止日期逾兩周，州長霍楚和州議會仍在住房等議題上爭執不休，達成協議遙遙無期。(州參議會提供)

紐約州 的預算談判至今已經超過截止日期逾兩周，州長霍楚 (Kathy Hochul)和州議會仍在住房等議題上爭執不休，達成協議遙遙無期；儘管此前有消息指雙方已在保釋改革問題上達成妥協，但州眾議長希士提(Carl Heastie)矢口否認，更表示談判距離成功還差甚遠，讓局面顯得更加艱難。

州府和州議會的談判，於18日轉入住房政策，霍楚此前提出新增80萬套房屋的計畫，擬為個地區設置新增住房指標，若未能達成，州府將強制執行，以緩解紐約州的住房危機；但這一提議遭到上州和長島 州議員強烈反對，州議會繼而提出針對地產商的撥款激勵計畫，擬拿出5億元，鼓勵建商在住房稀缺的紐約市及郊區新增住房。

霍楚在18日的一份聲明中表示，「我們尚未達成最終協議，但很清楚的是，單靠提供金錢鼓勵無法為紐約人帶來有意義的改變；我將繼續和州議會討論該計畫的其他議題，和能夠增加住房供應及可負擔性的政策改革。」

一位州府知情人士則表示，霍楚的態度非常堅決，認為如果不設指標就不給任何激勵政策；不過也有分析稱，霍楚在聲明中表示要繼續討論「其他」議題，可能意味著她已在設指標一事上做出讓步。

另有消息人士指，目前州參議會對霍楚的提議異議不大，主要的反對力量是州眾議會；根據「City & States」報導，霍楚、希士提和州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)18日下午舉行了閉門會談，希士提在會談後透露，談判沒有得出任何確定性的結果，在住房問題上分歧仍然較大。

另外，此前報導稱州府和州議會在保釋問題上達成妥協，州議會同意取消法官設保的「最低限制」，但法官仍不得以危險性為標準對罪犯設保；希士提18日也否認，表示雖然雙方立場有所接近，但仍有一定距離。