我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

記者高雲兒／紐約報導
市衛生局、亞美醫師協會以及第一保健，宣布將於4月聯合舉辦普通話授課的成人與青少年心理健康免費急救培訓班。(記者高雲兒／攝影)
市衛生局、亞美醫師協會以及第一保健，宣布將於4月聯合舉辦普通話授課的成人與青少年心理健康免費急救培訓班。(記者高雲兒／攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)攜手市衛生局與第一保健18日宣布，將於20日與27日連續兩個周四，在法拉盛分別舉辦由紐約市衛生局專員普通話授課的成人與青少年心理健康免費急救培訓班，參與者接受八小時的課程後，可獲得美國心理健康協會的證書，從而在心理健康出現問題時進行自我和對他人的診斷。

據悉，紐約市每年有至少五分之一成年人受到精神疾病困擾，疫情更加劇該現象，市府在2017年推出心理健康急救培訓計畫，更多民眾學習如何發現他人有心理健康問題或濫用藥品時，用正確的語言協助。

亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，急救計畫有助於減少因心理問題導致的緊急情況，而亞裔群體不僅諱疾忌醫，也不願意吃藥，他特別提醒，可在就診時向醫生詢問藥物所產生的副作用，並從低劑量開始服用。

作為項目推廣者，市健康與心理衛生局亞裔社區外展與培訓專員宋怡禎表示，當局自2018年推出心理健康免費急救培訓班中文版以來，陸續推出成人版、老年版、以及因疫情而推遲的青少年版。

她表示，70%的青少年未得到心理疾病的診斷和治療，「這是因為很多家長都覺得小孩子不懂事或者只是叛逆，延遲治療時間」，她鼓勵家長參加，並留意孩子的精神狀況。

宋怡禎說，該培訓有助於人們自我鑒別和調整，並在情況嚴重時勇敢踏出就醫的一步。「我們還會教導就醫時應該如何與醫生溝通，將有助於診斷」。

皇后區區長辦公室的亞裔事務顧問袁敏益、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)會長王寶銘、市議員黃敏儀代表朱蕾，以及亞美醫師協會外展部經理黃雪莉、第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽等人出席。

兩次培訓課時間為20日(周四)上午9時30分至下午5時30分，27日(周四)上午9時30分到下午5時30分；地點為亞美醫師協會法拉盛辦公室會議室，地址是法拉盛37大道136-33號二樓。活動免費，想要參加的民眾可通過發送報名短信至(646)988-8668，或致電(917)689-9018查詢詳情。

心理健康 亞裔 法拉盛

上一則

嚴打無證攤販 擬設合法地點

下一則

LCP羊頭灣巡邏 商家投訴盜竊嚴重

延伸閱讀

10天超馬開跑 台灣4好手挑戰

10天超馬開跑 台灣4好手挑戰
皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告

皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告
山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式

山東同鄉會總會辦春宴暨換屆儀式
大帝國護理中心 助老人辦健在證

大帝國護理中心 助老人辦健在證
洞頭、靈昆兩商會年會 推動中美友好

洞頭、靈昆兩商會年會 推動中美友好

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
將被任命為「滅鼠沙皇」的科拉蒂，先前是布碌崙(布魯克林)的特許學校教師，致力於清潔工作。(市長辦公室提供)

年薪15.5萬… 紐約市「滅鼠沙皇」出爐 第1招出手

2023-04-13 07:39

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」