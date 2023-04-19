免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人
亞美醫師協會(CAIPA)攜手市衛生局與第一保健18日宣布，將於20日與27日連續兩個周四，在法拉盛分別舉辦由紐約市衛生局專員普通話授課的成人與青少年心理健康免費急救培訓班，參與者接受八小時的課程後，可獲得美國心理健康協會的證書，從而在心理健康出現問題時進行自我和對他人的診斷。
據悉，紐約市每年有至少五分之一成年人受到精神疾病困擾，疫情更加劇該現象，市府在2017年推出心理健康急救培訓計畫，更多民眾學習如何發現他人有心理健康問題或濫用藥品時，用正確的語言協助。
亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，急救計畫有助於減少因心理問題導致的緊急情況，而亞裔群體不僅諱疾忌醫，也不願意吃藥，他特別提醒，可在就診時向醫生詢問藥物所產生的副作用，並從低劑量開始服用。
作為項目推廣者，市健康與心理衛生局亞裔社區外展與培訓專員宋怡禎表示，當局自2018年推出心理健康免費急救培訓班中文版以來，陸續推出成人版、老年版、以及因疫情而推遲的青少年版。
她表示，70%的青少年未得到心理疾病的診斷和治療，「這是因為很多家長都覺得小孩子不懂事或者只是叛逆，延遲治療時間」，她鼓勵家長參加，並留意孩子的精神狀況。
宋怡禎說，該培訓有助於人們自我鑒別和調整，並在情況嚴重時勇敢踏出就醫的一步。「我們還會教導就醫時應該如何與醫生溝通，將有助於診斷」。
皇后區區長辦公室的亞裔事務顧問袁敏益、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)會長王寶銘、市議員黃敏儀代表朱蕾，以及亞美醫師協會外展部經理黃雪莉、第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽等人出席。
兩次培訓課時間為20日(周四)上午9時30分至下午5時30分，27日(周四)上午9時30分到下午5時30分；地點為亞美醫師協會法拉盛辦公室會議室，地址是法拉盛37大道136-33號二樓。活動免費，想要參加的民眾可通過發送報名短信至(646)988-8668，或致電(917)689-9018查詢詳情。
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