免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

市衛生局、亞美醫師協會以及第一保健，宣布將於4月聯合舉辦普通話授課的成人與青少年心理健康免費急救培訓班。(記者高雲兒／攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)攜手市衛生局與第一保健18日宣布，將於20日與27日連續兩個周四，在法拉盛 分別舉辦由紐約市衛生局專員普通話授課的成人與青少年心理健康 免費急救培訓班，參與者接受八小時的課程後，可獲得美國心理健康協會的證書，從而在心理健康出現問題時進行自我和對他人的診斷。

據悉，紐約市每年有至少五分之一成年人受到精神疾病困擾，疫情更加劇該現象，市府在2017年推出心理健康急救培訓計畫，更多民眾學習如何發現他人有心理健康問題或濫用藥品時，用正確的語言協助。

亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，急救計畫有助於減少因心理問題導致的緊急情況，而亞裔 群體不僅諱疾忌醫，也不願意吃藥，他特別提醒，可在就診時向醫生詢問藥物所產生的副作用，並從低劑量開始服用。

作為項目推廣者，市健康與心理衛生局亞裔社區外展與培訓專員宋怡禎表示，當局自2018年推出心理健康免費急救培訓班中文版以來，陸續推出成人版、老年版、以及因疫情而推遲的青少年版。

她表示，70%的青少年未得到心理疾病的診斷和治療，「這是因為很多家長都覺得小孩子不懂事或者只是叛逆，延遲治療時間」，她鼓勵家長參加，並留意孩子的精神狀況。

宋怡禎說，該培訓有助於人們自我鑒別和調整，並在情況嚴重時勇敢踏出就醫的一步。「我們還會教導就醫時應該如何與醫生溝通，將有助於診斷」。

皇后區區長辦公室的亞裔事務顧問袁敏益、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)會長王寶銘、市議員黃敏儀代表朱蕾，以及亞美醫師協會外展部經理黃雪莉、第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽等人出席。

兩次培訓課時間為20日(周四)上午9時30分至下午5時30分，27日(周四)上午9時30分到下午5時30分；地點為亞美醫師協會法拉盛辦公室會議室，地址是法拉盛37大道136-33號二樓。活動免費，想要參加的民眾可通過發送報名短信至(646)988-8668，或致電(917)689-9018查詢詳情。