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老派功夫影展21日起 15部台灣武俠經典饗宴

紐約訊
「龍門客棧」引發台灣武俠片熱潮，之後多位導演跨足武俠領域，當時知名文藝片導演宋存壽的「鐵娘子」即為一例。(國家電影及視聽文化中心提供)
「龍門客棧」引發台灣武俠片熱潮，之後多位導演跨足武俠領域，當時知名文藝片導演宋存壽的「鐵娘子」即為一例。(國家電影及視聽文化中心提供)

紐約第十屆老派功夫影展將於21日(周五)登場，以為「舞劍英雄專輯」(Sword Fighting Heroes Edition)為主題，精選15部在台灣拍攝或由台灣製作的武俠代表作品；其中由林靖傑執導的紀錄片「大俠胡金銓」將為影展為開幕片，導演郭南宏「一代劍王」、歌仔戲名角楊麗花主演的「三鳳震武林」和林青霞主演的「午夜蘭花」，也將在紐約首映。

此次的老派功夫影展是由地鐵電影和駐紐約台北文化中心合辦，從台灣武俠經典到近年作品，呈現武俠在台灣電影、電視及廣播的不同面向與發展；此次放映地點選在紐約知名獨立電影院Metrograph，從21日連續兩個周末播映12部電影，另外至5月4日(周四)，也在Metrograph at Home線上平台播映三部電影。

開幕片「大俠胡金銓」為北美首映，深入解析武俠電影宗師胡金銓的過人之處，他所開創的電影美學，尤其是武俠類型的發展，深刻影響華語電影史；本片跨越台、港、中、美，訪談40多位重量級人物，揭露胡金銓追求完美的作風，以及曲折漂泊的生命歷程。

「一代劍王」為郭南宏由文藝片轉型為動作片導演的代表作，成功塑造田鵬所飾演的一代劍王蔡穎傑，此角色後來又繼續出現在劍龍、丁善璽分別執導的「十萬金山」與「武林龍虎鬥」，形成「一代劍王三部曲」，本次在紐約將一起放映。

在台灣影史發展中占有一席之地的台語片，也有武俠片產出，但現存電影拷貝稀少，本屆影展精選由楊麗花主演的「三鳳震武林」，觀眾可一睹楊麗花、柳青和台語片天后金玫合演「三鳳」的表演。

另外播映的影片，還包括「忠烈圖」、「龍城十日」、「烈火」、「聖石傳說」、「迎春閣之風波」、「刺客聶隱娘」、「俠女」、「青城19俠」和「鐵娘子」等作品。

有關地鐵電影Subway Cinema，請參閱https://www.subwaycinema.com/ ；購票、播映時間和地點，可上https://reurl.cc/eXoaQQ。

紐約第十屆老派功夫影展21日展開，播映15部在台灣拍攝或由台灣製作的武俠代表作品...
紐約第十屆老派功夫影展21日展開，播映15部在台灣拍攝或由台灣製作的武俠代表作品。(Subway Cinema提供)
由屠忠訓首度執導的「龍城十日」，也在此次選映清單中。(國家電影及視聽文化中心提供...
由屠忠訓首度執導的「龍城十日」，也在此次選映清單中。(國家電影及視聽文化中心提供)

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