亞裔學童讀書會 華裔藝術家憶童年時華埠

麥錦鴻與各族裔兒童分享自己的華埠童年記憶。(主辦方提供)

由社區組織AAPI for Change和Super Happy Healthy Kids舉辦的月度亞裔 讀書會，18日在曼哈頓下東城雙文學校(PS184)舉辦，華裔藝術家麥錦鴻(Kam Mak)分享由他出版的繪本「我的華埠 」(My Chinatown)，希望在多族裔聚居的下東城社區中，讓華人 的孩子從相通的生活經歷中看到自己的影子，也讓非華人的孩子領略華人社區美好、動人的一面。

麥錦鴻十歲隨父母從香港移居紐約，少年時代一直在曼哈頓華埠度過，這樣的生活經歷成為他繪畫、設計和書籍創作的肥料。

「我的華埠」凝結了麥錦鴻在華埠生活第一年的記憶點滴，故事從少年離鄉、與留在香港的祖母告別開始，場景逐漸變遷到華埠。繪本裡記錄了幼時麥錦鴻在「新家鄉」聽到的熟悉鄉音、餐館、店舖、過春節時的燈籠和母親上街買的禮物等。

除了出版繪本，麥錦鴻也長期與美國郵政合作，創作第二版農曆新年主題郵票，以及2009年發行的以錦鯉為主題的新版明信片郵票，把中華文化元素刻印在主流文化的背景板上。

當天讀書會中，與會學生來自各個族裔，一些非華人家庭的兒童，在麥錦鴻生動的講述中，也逐漸進入狀態、陶醉其中；他表示，之所以選擇這本書，就是希望在這個多族裔聚居的社區中，讓華人的孩子從相通的生活經歷中看到自己的影子，也讓非華人的孩子領略一下華人社區美好、動人的一面。

主辦機構的創始人楊天發(Esther Yang)表示，成立這兩個組織的初衷是希望聚攏來自亞太地區各個民族背景的人，使他們以社區參與和公開討論的方式站在一起對抗仇恨和歧視。