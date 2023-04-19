僑委會委員長徐佳青訪台灣會館 述任期三大重心

徐佳青(右三)到訪台灣會館。圖左起為黃滿玉、方秀蓉、陳珮瑩、右二為蘇春槐和陳永豐。(記者鄭怡嫣╱攝影)

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青，18日拜訪位於皇后區法拉盛 的紐約台灣會館，闡述任期內的三大重心，包括擴大僑生的教育 機會，招募更多優秀人才到台灣；拓展台僑社區在海外主流社會的影響力；扶持與鼓勵更多台僑二、三代向當地紮根。她也矢言，將在任期內於全球成立100所台灣華語文學學習中心。

在今年1月31日接任童振源，新任僑委會委員長徐佳青18日首次以新身分到紐約台灣會館與僑胞交流。她介紹，將繼續精進各項僑務工作，重心則將放在為更多僑生提供教育機會，擴大基礎教育名額，並鼓勵僑生到台灣接收高等教育，為台灣延攬更多優秀人才。

徐佳青說，也歡迎有需要的青年洽詢，並申請首次開辦的「頂尖獎學金」和「優秀獎學金」、台灣「英語營」以及青年語文研習班等項目。 徐佳青(中)與僑胞互動。右為文教中心主任陳永豐。(許振輝╱攝影)

徐佳青指，另一大重點則是擴大台僑社區在全球主流社會的影響力，她計畫在任期內設立共100所台灣華語文學學習中心。目前，全球已有66所華語中心，包含美國的54所以及歐洲的12所，在紐約州則設有三所。位於法拉盛台灣會館的華語中心運作良好，為對華語及華文文化有興趣的民眾，提供學習的平台。

徐佳青展示公務及普通護照。(許振輝╱攝影) 僑務會委員長徐佳青到訪台灣會館。(記者鄭怡嫣╱攝影)

此外徐佳青還說，第三個重點則是協助僑界的二代及三代向下紮根，台裔年輕人的自主性高，在尋根的過程中也嘗到多元文化與自由民主，此次中華民國總統蔡英文出訪中南美洲時過境紐約，也訪問布碌崙(布魯克林)當地年輕一代經營的咖啡館以及柑仔店，將繼續提供相關訊息，尋求合作，並因應年輕人來調整需求以及項目設計。

徐佳青也感謝台灣會館對於台美社區的長期貢獻，她表示會館歷史悠久，是台灣組織中購置最早的自由房舍，為台僑社團提供了活動與交流的據點，相信經過整修，也將繼續扮演更好的角色，會館是自己每次來訪紐約的必經之處，「也是多年的家」。