皇后區長理查茲 發布首份環境永續報告

理查茲參觀皇后區植物園，並發布首份環境永續報告。(取自區長推特)

皇后區 長理查茲(Donovan Richards)17日參觀位於法拉盛 的皇后區植物園以及牙買加灣，了解在兩地設立的環境保護以及綠色項目，他也於同日發布上任以來首份環境永續報告，介紹著意在皇后區展開的綠色計畫。

在去年4月，理查茲在洪澇受災地、法拉盛Peck大道，宣布在皇后區展開「都市可持續發展行動」(Operation Urban Sustainability)，並在一周年後發表首份25頁長的報告，回顧在皇后區進行的環境項目及活動，並著意闡述將在都市農業、堆肥、節能發展、環境正義、教育、自然保護、防洪和運輸方面展開的重點計畫。

理查茲參觀皇后區植物園，並發布首份環境永續報告。(取自區長推特)

報告中介紹，皇后區長辦公室之後將採用一份全新的、以可持續性為重心的土地使用規定，開發商之後若走「統一土地利用審查」(ULURP)流程、想要徵求區長許可時，區長辦公室將根據新規來審核相關建案，它也鼓勵開發商優先考慮可持續性，包括在建築中使用地熱能、綠色屋頂、電動車充電站、堆肥等。

報告中還指，理查茲支持「再生雷克島」(Renewable Rikers)的提案，將現為監獄的雷克島(Rikers Island)，轉換為紐約市的再生能源中心，在島上堆肥、使用太陽能發電、回收廢水、並進行可再生能源以及氣候相關的研究。

對於爭議性的附屬住宅單元(accessory dwelling unit，ADU)，即地下室公寓合法化提案，報告中則說將在皇后區「大力提倡附屬住宅單元」，以解決全市住房緊張的危機，使幾代同堂成為可能，也使得小商家及低收入 的房東可通過租房獲得額外的補助。

理查茲表示，從阿斯托利亞(Astoria)到Arverne，皇后區的家庭都厭倦了氣候變化帶來的毀滅性的影響與打擊。時間緊迫，現在必須採取行動，為下一代建造更健康的家園，「都市可持續發展行動」的首份報告是創建更宜居的皇后區的一份大型藍圖，期待與各方合作，使這些提案成為現實。