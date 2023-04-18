森林小丘商業街建信號塔 華人反應不一

森林小丘奧斯汀街道建造5G信號塔一事引起社區爭議。(記者高雲兒／攝影)

森林小丘奧斯汀街道(Austin St.)建造5G 信號塔再起波瀾，當地社區委員會對此塔將加劇壅堵表示擔憂，並收集請願簽名(petition signatures)，華裔 商家和居民因位於街道不同位置，對此反應不一。

奧斯汀街道在高峰時段經常發生車輛壅堵。(記者高雲兒／攝影)

森林小丘的奧斯汀街道是最繁華的地段之一，商舖集中在70大道到阿斯坎大道(Ascan Ave.)的路段上。在上月的社區委員會會議上，成員們要求市交通局(DOT)調查奧斯汀街的行人安全隱患，也擔心在該社區建立5G信號塔會加劇壅堵；據統計，2018年1月至2022年11月，奧斯汀街發生了71起車禍，83人受傷，其中50人是行人或騎自行車的人。

71大道和奧斯汀街道的路口是個繁忙路口。(記者高雲兒／攝影)

靠近70大道的願茶的華裔店主Evan表示，奧斯汀街道車太多，實在太擠，他早就在請願上簽過名。店內消費的十多年華裔居民Lila也表示，她不希望在這個區域再起一個建築，「滿了，不能再加了。」

靠近72大道的辣食尚中餐廳(Spciy C Cuisine)一名女員工稱，現在奧斯汀街道停車愈來愈艱難。她表示街道兩邊都停滿了車，戶外餐棚更縮減了馬路的寬度，而平常店門口人來人往，十分擁擠；她補充說，之前有說要在路中間多加一些人行道。請願書中也稱奧斯汀街的過街通道之間距離太遠，斑馬線不夠多。

奧斯汀街道的戶外餐棚占據馬路空間。(記者高雲兒／攝影)

不過也有人持不同意見；靠近阿斯坎大道的Sakura Ya的日裔經理Takeshi表示，在此開店十多年，並未覺得擁擠，主要是71大道以東的路段比較堵塞。經過門口的華人顧客Eric說，他很少往東邊去，認為靠西的街道並無太大隱患。

街道兩邊停滿車，停車位難尋。(記者高雲兒／攝影)

據觀察，71大道和71路與奧斯汀街的路口，因為靠近地鐵站 ，在早晚高峰時均有較高的人流量和車流量。而靠近阿斯坎大道處有一小學，因為校車停靠、家長接送和路兩邊本來就停滿的車，在上下學時顯得局促。

因此，社區委員會的請願書要求：拓寬人行道，消除汽車壅堵和喇叭聲，創造戶外座位區，允許更多商鋪擁有戶外座，為行人創建安全的十字路口，並研究街道的行人專用區。社區委員會還請願將信號塔建立在朱諾街(Juno St.)和英格拉姆街(Ingram St.)之間的黃石大道(Yellowstone Blvd.)，認為這個位置對住宅社區和當地小學的影響較小。