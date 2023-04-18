我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

森林小丘商業街建信號塔 華人反應不一

記者高雲兒／紐約報導
森林小丘奧斯汀街道建造5G信號塔一事引起社區爭議。(記者高雲兒／攝影)
森林小丘奧斯汀街道建造5G信號塔一事引起社區爭議。(記者高雲兒／攝影)

森林小丘奧斯汀街道(Austin St.)建造5G信號塔再起波瀾，當地社區委員會對此塔將加劇壅堵表示擔憂，並收集請願簽名(petition signatures)，華裔商家和居民因位於街道不同位置，對此反應不一。

奧斯汀街道在高峰時段經常發生車輛壅堵。(記者高雲兒／攝影)
奧斯汀街道在高峰時段經常發生車輛壅堵。(記者高雲兒／攝影)

森林小丘的奧斯汀街道是最繁華的地段之一，商舖集中在70大道到阿斯坎大道(Ascan Ave.)的路段上。在上月的社區委員會會議上，成員們要求市交通局(DOT)調查奧斯汀街的行人安全隱患，也擔心在該社區建立5G信號塔會加劇壅堵；據統計，2018年1月至2022年11月，奧斯汀街發生了71起車禍，83人受傷，其中50人是行人或騎自行車的人。

71大道和奧斯汀街道的路口是個繁忙路口。(記者高雲兒／攝影)
71大道和奧斯汀街道的路口是個繁忙路口。(記者高雲兒／攝影)

靠近70大道的願茶的華裔店主Evan表示，奧斯汀街道車太多，實在太擠，他早就在請願上簽過名。店內消費的十多年華裔居民Lila也表示，她不希望在這個區域再起一個建築，「滿了，不能再加了。」

靠近72大道的辣食尚中餐廳(Spciy C Cuisine)一名女員工稱，現在奧斯汀街道停車愈來愈艱難。她表示街道兩邊都停滿了車，戶外餐棚更縮減了馬路的寬度，而平常店門口人來人往，十分擁擠；她補充說，之前有說要在路中間多加一些人行道。請願書中也稱奧斯汀街的過街通道之間距離太遠，斑馬線不夠多。

奧斯汀街道的戶外餐棚占據馬路空間。(記者高雲兒／攝影)
奧斯汀街道的戶外餐棚占據馬路空間。(記者高雲兒／攝影)

不過也有人持不同意見；靠近阿斯坎大道的Sakura Ya的日裔經理Takeshi表示，在此開店十多年，並未覺得擁擠，主要是71大道以東的路段比較堵塞。經過門口的華人顧客Eric說，他很少往東邊去，認為靠西的街道並無太大隱患。

街道兩邊停滿車，停車位難尋。(記者高雲兒／攝影)
街道兩邊停滿車，停車位難尋。(記者高雲兒／攝影)

據觀察，71大道和71路與奧斯汀街的路口，因為靠近地鐵站，在早晚高峰時均有較高的人流量和車流量。而靠近阿斯坎大道處有一小學，因為校車停靠、家長接送和路兩邊本來就停滿的車，在上下學時顯得局促。

因此，社區委員會的請願書要求：拓寬人行道，消除汽車壅堵和喇叭聲，創造戶外座位區，允許更多商鋪擁有戶外座，為行人創建安全的十字路口，並研究街道的行人專用區。社區委員會還請願將信號塔建立在朱諾街(Juno St.)和英格拉姆街(Ingram St.)之間的黃石大道(Yellowstone Blvd.)，認為這個位置對住宅社區和當地小學的影響較小。

華裔 5G 地鐵站

上一則

琅岐聯合總會25周年慶暨就職典禮

下一則

大帝國護理中心 助老人辦健在證

延伸閱讀

洛縣長堤警方在賽車比賽外射擊嫌犯 引混亂

洛縣長堤警方在賽車比賽外射擊嫌犯 引混亂
社區有這個特點 能讓你家房子增值近8萬元

社區有這個特點 能讓你家房子增值近8萬元
社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來

社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來
哈縣第四區長Lesley Briones聽社區民意

哈縣第四區長Lesley Briones聽社區民意
金山寶多拉樂高賽 官民同樂

金山寶多拉樂高賽 官民同樂

熱門新聞

中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok