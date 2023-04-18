弘揚中華文化 水立方歌唱賽開跑

2023年「文化中國，水立方盃」中文歌曲大賽大紐約分賽區，日前正式啟動並開始報名。(記者高雲兒╱攝影)

2023年「文化中國，水立方盃」中文歌曲大賽大紐約分賽區的比賽，日前正式啟動並開始報名；今年大賽的主題是「再歡聚·更美好」，旨在通過演唱中文歌曲，推動全球華人 華僑子女學習中文，傳承中華文化。

2011年起開始舉辦的水立方盃中文歌曲大賽由國務院 僑務事務室、北京 市人民政府、中華全國青年聯合會共同主辦，由北京市人民政府、僑務事務室、北京電視台承辦；紐約北京同鄉會現任會長張寶利說，這是為了向海外年輕一代弘揚中華文化，「我們期待有更多的紐約地區華裔青少年參與這個活動，從紐約走向北京，從北京走向世界。」

本次大賽在全球設立了60個分賽區，紐約北京同鄉會將繼續承辦大紐約地區分賽區的比賽；此次大賽也得到了紐約華人總商會、美國紐約福建同鄉會、美國七都同鄉會、美國貴州同鄉會等紐約眾多僑團和機構的支援。

比賽必須以個人形式參賽，且須以中文演唱；大賽分組進行，分別設立青少組、成人組、外籍友人組；青少組參賽年齡為12周歲到18周歲，成人組參賽年齡為18周歲以上，外籍友人組不分年齡；海外各分賽區的青少組會選送3名選手到北京參加晉級賽，頒獎典禮將於8月8日在水立方游泳館舉行。

北京同鄉會創會會長侯建利說，他親眼見證全球的參與者從2011年開始越來越多，每年紐約送選的選手都會拿到名次，第一屆的兩個金獎更是全部出自紐約；他介紹，今年比賽就有在2012年獲得銅獎的選手藍天來擔當評委，如今的藍天已經在紐約走上職業音樂道路。

紐約分賽區的比賽定於5月28日在法拉盛舉行，當天也是報名截止日；索取及遞交報名表或想知道更多細節，請加微信nyhujie或電話917-864-2358或電郵[email protected]。