華埠「橋頭夜市」6月2日登場 科西街將封路

「心目華埠」將於6月2日起舉辦第三屆華埠「橋頭夜市」，圖為往年夜市。(記者張晨╱攝影)

由非營利組織「心目華埠 」(Think!Chinatown)主辦的第三屆華埠「橋頭夜市」將於6月2日起在科西街(Forsyth St.)廣場舉辦；主辦方表示，今年規模比往年擴大，許多往年參與的攤主將回歸，同時將有新攤位加入；由於往年夜市吸引許多人流，今年周邊將實行封路措施確保安全。

橋頭夜市由心目華埠在2021年疫情 期間創辦，意旨為社區帶來更多生機，凝結團聚力，也讓社區民眾有機會從疫情的創傷中喘息、自我療癒的機會；主辦方表示，今年將在6月到9月舉行四場夜市，首場為6月2日晚，由8時營業至11時，範圍為科西街接堅尼路(Canal St.)至地威臣街(Division St.)，當日科西街將從下午4時封路至晚上12時。

心目華埠董事會主席陳雪媚表示，往年夜市人潮旺盛，為確保活動安全，因此今年向社區委員會提出封路申請；共同策畫者Alice稱，今年規模比往年有所擴大，夜市將吸引各個年齡層的遊客，包括許多老年人在晚上也會前來逛夜市，因此更需要保障安全；由於疫情和「亞裔 仇恨」問題，許多人不敢外出，夜市活動為街區居民提供了安全和放鬆的場所，其後幾場的夜市日期將稍後公布，希望通過夜市推廣多元文化，反對亞裔仇恨。

據瞭解，今年夜市將繼續提供傳統和現代藝術表演、手工製品、草編、毛筆、糖畫等攤位，以展示華裔文化；活動由亞洲人平等會合作舉辦，並得到交通局、小商業局、市警局、衛生局等部門支持，以及市議員馬泰(Chris Marte)資金贊助。