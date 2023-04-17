哈佛招生歧視案將裁決 亞裔教盟樂觀

亞裔教育聯盟舉辦華人家長座哈佛歧視案座談會。(記者鄭怡嫣／攝影)

已經過八年纏訟的哈佛招生歧視 案，預計將在今年6月由最高法院作出裁決；一直支持並協助此案原告方的亞裔教育 聯盟主席趙宇空，16日在法拉盛與華人家長就此案舉行座談會；他表示，在當今六位保守派法官占最高院穩固多數的大背景下，對徹底終結「平權措施」(affirmative action)感到樂觀，若能勝訴，亞裔將進入種族膚色無涉(colorblind)、大學錄取人人平等的時代。

該案在2014年經非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)提吿後，華人兩派便不斷爭鋒相對；一派以保守派的家長為主，認為大學錄取重要的是「公平」，不應再基於1960年代提出的「平權措施」，將種族作為錄取標準並傷害亞裔學生，另一派則以部分二代學子及自由派的機構為代表，他們強調「多元」，認為具有種族意識考量的大學招生，為更多女性及少數族裔創造了機會。

趙宇空在座談會指出，他個人對判決結果「較為樂觀」，認為將由此終結「平權措施」，亦即在大學錄取時全面取締使用種族因素；屆時，亞裔學子將不再受高錄取標準、種族配額以及種族刻板印象的歧視，有天賦的孩子能更輕鬆地進入藤校，超負荷的學習負擔將減輕，相應的心理疾病也將減少，他們也對美國社會更加信任，而不被視為二等公民。

回顧八年抗爭史，趙宇空表示，值得稱道的是維權中湧現出如此多「英雄豪傑」，若平權措施被推翻，也將鼓勵更多亞裔在其他方面發聲維權；亞裔教育聯盟理事會成員李春燕說，維權過程中，有不少媒體甚至紐約時報，都曾改變對於「平權措施」的敘事基調，「重要的是堅持不懈」。

而對於華人兩派的分裂，趙宇空指，是「極左洗腦」所導致，評價政策不單看目標，也要看實效，並非幫助窮人與少數族裔的政策就天然是好政策，「平權措施」已施行60年，然而非洲裔與西語裔的教育水平卻未能提高，是失敗、歧視性的政策，「要幫助其他族裔，要授人以漁，而非授人以魚」。