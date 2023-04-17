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中國新聲代決賽 冠軍出爐

記者劉梓祁／紐約報導
全體獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
全體獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)

由中國湖南廣播電視台金鷹卡通衛視舉辦的童歌唱類節目「中國新聲代」紐約賽區第六屆決賽，8日在法拉盛草原可樂娜公園皇后劇院(Queens Theater)舉辦；來自三個組別的16位青少年一展歌喉、角逐桂冠，香港著名音樂人梁安琪受邀作為特別嘉賓到場表演。

經過近兩個小時的表演和專業評審投票，獲獎名單為：A組(6歲到9歲)冠軍丁子甜(Queenie Ding)，亞軍鄭千翊(Ethan Cheng)，季軍楊邇悠(Luna Yang)和林志玲(Joann Lin)；B組(10歲到13歲)冠軍伍詠芝(Hailey Wu)，亞軍蔡依華(Ava Cai)、楊琪旭(George Yang)和汪樂樂(Ryan Wang)，季軍張賢序(Brandon Cheung)、梁詩艷(Joanna Liang)和周淼義(Angelina Zhou)；C組(14歲到16歲)冠軍沈志遠(Justin Shen)，亞軍王星蕾(Nicole Wang)、吳雨錡(Yuqi Wu)和陳靖儒(Mikayla Chen)，季軍齊孝茵(Ella Chai)。

此次比賽點評嘉賓包括美國亞文交響樂團藝術總監房飛、東南亞資深藝人楊燕、旅美藝術家沈曉星等，嘉賓對演出質量表達讚賞，稱是歷來所見水平最高的一屆，對紐約新一代的音樂素養記憶深刻。

B組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
B組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
C組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
C組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
A組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)
A組獲獎者合影。(記者劉梓祁／攝影)

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