法拉盛詩歌節4月23日頒獎辦書展

第四屆紐約法拉盛詩歌節頒獎儀式將於23日在法拉盛市政廳揭幕。(記者高雲兒／攝影)

第四屆紐約法拉盛 詩歌節頒獎儀式將於23日(周日)在法拉盛市政廳舉行，活動組委會表示，本次詩歌節將評選出40位入圍詩人的漢語原創作品和漢語翻譯作品，頒獎儀式將從這些作品中選出一二三等獎等10個獎項；活動還將包括小型詩集書展，還有詩人到場簽名留念，以及詩歌朗誦和藝術表演。

紐約法拉盛詩歌節從2018年起舉辦，前兩屆是年度節，後來迫於時間倉促，成為雙年節；組委會表示，本屆詩歌節收到了200多位漢語詩歌作者的作品400余篇作品，為歷屆比賽最多；參賽者遍布全世界，包括美國、加拿大、日本、馬來西亞、法國、希臘、義大利、澳大利亞、新西蘭等。

詩歌節組委會成員嚴力表示，作為全球唯一一個針對海外華人 的漢語寫作詩歌獎項，舉辦法拉盛詩歌節是為了鼓勵海外華人繼續用中文創作；另一位成員程奇逢表示，雖然當今文學受到商業沖擊，但是代表人類內心深處感情的詩歌不會受到沖擊；組委會執行委員邱辛曄補充，在法拉盛舉行是因為這是移民海外的華人首都，因此不僅僅是個地理概念，也是一種文化象徵。

國會眾議員 孟昭文和市議員黃敏儀議員將參加詩歌節頒獎儀式，州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫以及皇后區區長理查茲、皇后圖書館法拉盛圖書館館長曾陽，已為2023紐約法拉盛詩歌節發來了賀函。

23日於法拉盛市政廳舉辦的詩歌節活動分為三個部分，上午11時到下午1時舉辦頒獎典禮；中午是小型書展，展出一些法拉盛詩歌節組委會編輯出版的詩集，一些詩人還會在場簽名留念；下午2時到3時30分，是詩歌朗誦和藝術表演；活動免費，地址為北方大道137-35號，更多信息可瀏覽www.flushingpoetryfestival.com/about-6。