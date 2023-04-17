馬泰聽民意 訪美東三江慈善公所

正在爭取競選連任的市議員馬泰拜訪華埠美東三江慈善公所。(記者許君達／攝影)

正在爭取連任的紐約市第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)16日拜訪曼哈頓華埠 的美東三江慈善公所，聽取社區意見建議，並闡述了自己上任一年多以來的成績。

三江公所主席包榮剛介紹，馬泰成長於華埠社區，與華埠諸多低收入 家庭有著同氣連心的經歷，他對馬泰在任期間提案將農曆新年設為法定假期以及積極爭取重新開放柏路(Park Row)的行動予以讚賞；他表示，「我們不會隨隨便便就去支持一個人，而要看是否為社區，尤其是我們華人社區做事」。

馬泰表示，他認為「在地」是作為民代最重要的素養，所以他把辦公室設在了東百老匯地區最核心的位置，以便能與社區居民更好地接觸；他說，自己上任一年多來進行了多項社區服務工作，包括修繕道路、幫助火災受災戶的安置與善後事宜等，還邀請市府主管小商業的官員考察華埠，爭取為振興本地商業拿出好的方案，以及與房屋局合作，為租客創造更好的居住環境。

馬泰還提到，自己在擔任議員期間，為華埠爭取到了1500萬元的資金，用於增設治安監控設備、提升學 校和老年中心基礎設施以及新增兩個公園；此外，華埠監獄的鬥爭、爭取柏路重開以及亞倫街(Allen St.)、派克街(Pike St.)路中央隔離帶整治與重新開發等尚未完成的任務，也依然在積極爭取的過程中；他表示，如果能再給他7年時間，他可以做得更多。

公所會員也代表社區向馬泰提出了建議，呼籲學校內的設施還應該繼續提升；公所元老吳愷表示，「我們借用場地組織活動的時候，發現社區裡不只一所學校連一架能用的鋼琴都沒有了。」