涉偽造連署簽名 47選區市議員共和黨參選人拉古薩退選

47選區市議員共和黨參選人拉古薩涉嫌偽造簽名，宣布退選。(取自拉古薩Instagram)

布碌崙 (布魯克林)第47選區共和黨 市議員參選人拉古薩(Michael Ragusa)的團隊此前被指在徵集征集初選連署簽名上造假，他15日突然宣布退出選舉，但仍稱自己被「陷害」，疏漏是由一名義工導致的。

選區包括康尼島、貝瑞吉和戴克高地的46選區的共和黨州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)此前稱，拉古薩的競選團隊為了讓拉古薩的有資格參加初選，偽造了他的簽名；布魯克-克拉斯尼已致信布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)通報這一情況，希望對此進行調查。

同時，紐約州共和黨委員會一名成員塞皮亞什維利(David Sepiashvili)也聲稱，拉古薩的競選團隊偽造了他的簽名，用於為拉古薩初選連署簽名。

拉古薩曾擔任過紐約市急救員，也是第47選區市議員的四名共和黨參選人之一；對於同黨的指控，他上周末在Instagram上發表聲明，稱自己是「欺詐性攻擊」的受害者，同時聲稱自己是「懷著善意」收集連署簽名的。

拉古薩在壓力之下最終選擇退選，但他日前在接受紐約郵報採訪時仍自己沒有做錯什麼，並認為自己是被陷害的，「不幸的是，我把我的信任放在一個義工身上，而這個人卻利用這種信任，試圖破壞我的競選」；不過，拉古薩拒絕透露他認為誰可能是這次簽名造假事件的製造者。

拉古薩說，「有人為此對我提出了嚴重的指控，這使我們的團隊感到非常震驚，而且對我繼續參加競選造成了不可逾越的障礙」。

市議員初選將於6月27日舉行，第47選區共和黨參選人包括從民主黨 轉換為共和黨的現任市議員李凱健(Ari Kagan)等，獲勝者將可能面對民主黨現任市議員紀思庭(Justin Brannan)；第47選區市議員選區是一個新畫的選區，包括貝瑞吉、康尼島等地。