Hello Taiwan慈善復活節派對 捐紅十字會6萬元

活動上捐贈6萬元給美國紅十字會。(記者劉梓祁╱攝影)

由Hello Taiwan喂台灣舉辦的慈善復活節 派對活動，15日在皇后區法拉盛 紐約台灣會館展開，近300位家長及孩子到場參加；為讓孩子了解「給予」的意義和慈善的重要性，喂台灣在會上向美國紅十字會捐出6萬元，以支持處在困難的國家和地區。

主辦方介紹，本屆的復活節活動內容豐富，其中包括與復活節兔子合照、現場手工製作、吉他神童表演、兒童時裝秀、劇場舞會和集體遊戲，同時還有為亞裔 而設的眼鏡品牌TC Charton和服飾品牌Kapital K，在現場尋找兒童模特兒。

台灣會館副理事長方秀蓉表示，復活節活動經過多年的發展，如今已成為每年一度的系列活動，許多家長攜小孩前來，不僅能夠結識朋友、鍛煉動手能力，還為下一代創造了解如珍珠奶茶等台灣文化的機會。

帶女兒到場參加時裝秀的梁芯渝表示，活動不僅能讓孩子認識新朋友，也能培養其自信和表現力，並讓自己有機會與其他家長交流，分享彼此的教育經驗。

活動現場，喂台灣向美國紅十字會捐出6萬元，以協助土耳其和敘利亞地震救援工作和中西部龍捲風受災戶，由美國紅十字會紐約地區慈善總幹事Travis Tam代表受捐。

喂台灣聯合創辦人許伯丞表示，自2012年起，活動已經募捐近30萬元，幫助全球各地有需要的地區和單位，比如紐約市消防局、菲律賓總領事館、紐約勵馨基金會和台灣陽光基金會等。