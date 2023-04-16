Hello Taiwan慈善復活節派對 捐紅十字會6萬元
由Hello Taiwan喂台灣舉辦的慈善復活節派對活動，15日在皇后區法拉盛紐約台灣會館展開，近300位家長及孩子到場參加；為讓孩子了解「給予」的意義和慈善的重要性，喂台灣在會上向美國紅十字會捐出6萬元，以支持處在困難的國家和地區。
主辦方介紹，本屆的復活節活動內容豐富，其中包括與復活節兔子合照、現場手工製作、吉他神童表演、兒童時裝秀、劇場舞會和集體遊戲，同時還有為亞裔而設的眼鏡品牌TC Charton和服飾品牌Kapital K，在現場尋找兒童模特兒。
台灣會館副理事長方秀蓉表示，復活節活動經過多年的發展，如今已成為每年一度的系列活動，許多家長攜小孩前來，不僅能夠結識朋友、鍛煉動手能力，還為下一代創造了解如珍珠奶茶等台灣文化的機會。
帶女兒到場參加時裝秀的梁芯渝表示，活動不僅能讓孩子認識新朋友，也能培養其自信和表現力，並讓自己有機會與其他家長交流，分享彼此的教育經驗。
活動現場，喂台灣向美國紅十字會捐出6萬元，以協助土耳其和敘利亞地震救援工作和中西部龍捲風受災戶，由美國紅十字會紐約地區慈善總幹事Travis Tam代表受捐。
喂台灣聯合創辦人許伯丞表示，自2012年起，活動已經募捐近30萬元，幫助全球各地有需要的地區和單位，比如紐約市消防局、菲律賓總領事館、紐約勵馨基金會和台灣陽光基金會等。
此次慈善派對活動出席者還包括州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐和大紐約台灣同鄉會會長廖士敦等。
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