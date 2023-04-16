我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

擴大華裔投票力 聯盟深入社區教育選民

記者鄭怡嫣╱紐約報導
亞太裔投票聯盟啟動2023年度選民教育及動員計畫。(取自聯盟官方網站)
亞太裔投票聯盟啟動2023年度選民教育及動員計畫。(取自聯盟官方網站)

為擴大亞裔及華裔的投票力量，普及公民教育， 維權團體「亞太裔投票聯盟」(Asian Pacific Americans Voting & Organizing to Increase Civic Engagement，簡稱APA VOICE)近日宣布，啟動本年度選民教育及動員計畫，該團體16個社區組織，將在全市亞裔社區，動員並教育民眾參與投票。

今年的選舉中，許多市議員選區預計競爭激烈，其中包括亞裔聚居社區，選民也將在地方初選，第二次透過排序複選制選票(Ranked Choice Voting)方式投票。

「亞太裔投票聯盟」團體，將深入不同社區，使用多種語言，向選民介紹新選區及排序複選制的投票方法，還會舉辦候選人論壇及調查活動。

除華人策劃協會、亞洲人平等會、華人進步會(Chinese Progressive Association)等外，今年團體中也加入了四個新的社區組織，包括移民社區服務(Immigrant Social Services)、KCMB TV、韓裔及華裔美國人理事會(Korean-Chinese American Council)、以及親子關係協會(Parent Child Relationship Association)。團體中的七個組織，還將在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園及班賀森(Bensonhurst)和皇后區華社上門宣導。

華策會總裁兼首席執行官何永康表示，今年有許多重要的選舉，要保證亞裔的聲音被聽見，選出能夠回應亞裔社區重要議題的民意代表。

投票 亞裔 教育

上一則

莊文怡訪中華公所： 確保資源公平分配

下一則

海外青年文化大使培訓招生

延伸閱讀

反曼哈頓華埠開夜店 1周內千人連署

反曼哈頓華埠開夜店 1周內千人連署
滅鼠沙皇：曼哈頓華埠、下東城重點整治目標

滅鼠沙皇：曼哈頓華埠、下東城重點整治目標
「身心康泰同樂日」 關心華社心理健康

「身心康泰同樂日」 關心華社心理健康
布碌崙華人社區服務中心 宣導阿茲海默症

布碌崙華人社區服務中心 宣導阿茲海默症
布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製