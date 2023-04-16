擴大華裔投票力 聯盟深入社區教育選民

亞太裔投票聯盟啟動2023年度選民教育及動員計畫。(取自聯盟官方網站)

為擴大亞裔 及華裔的投票 力量，普及公民教育 ， 維權團體「亞太裔投票聯盟」(Asian Pacific Americans Voting & Organizing to Increase Civic Engagement，簡稱APA VOICE)近日宣布，啟動本年度選民教育及動員計畫，該團體16個社區組織，將在全市亞裔社區，動員並教育民眾參與投票。

今年的選舉中，許多市議員選區預計競爭激烈，其中包括亞裔聚居社區，選民也將在地方初選，第二次透過排序複選制選票(Ranked Choice Voting)方式投票。

「亞太裔投票聯盟」團體，將深入不同社區，使用多種語言，向選民介紹新選區及排序複選制的投票方法，還會舉辦候選人論壇及調查活動。

除華人策劃協會、亞洲人平等會、華人進步會(Chinese Progressive Association)等外，今年團體中也加入了四個新的社區組織，包括移民社區服務(Immigrant Social Services)、KCMB TV、韓裔及華裔美國人理事會(Korean-Chinese American Council)、以及親子關係協會(Parent Child Relationship Association)。團體中的七個組織，還將在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園及班賀森(Bensonhurst)和皇后區華社上門宣導。

華策會總裁兼首席執行官何永康表示，今年有許多重要的選舉，要保證亞裔的聲音被聽見，選出能夠回應亞裔社區重要議題的民意代表。