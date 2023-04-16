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皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

記者劉梓祁╱紐約報導
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

一年一度的皇后區夜市，15日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)紐約科學館外開跑，近百個攤位展示帶來來自世界各地的不同小吃，入場時間一到便人潮洶湧，多個攤前排起長龍，其中多家中餐吸引大量食客。

此次夜市中有來自各國的美食，且食物售賣價格親民，多數都為個位數；新疆燒烤攤「媽媽佳肴」(MaMa Food)攤主林坤表示，首日就能見到大量客人感到驚喜，才剛營業便不斷有食客來到攤位前，沒過多久隊伍便有數米長。

林坤說，如今疫情和緩且氣溫回暖，為應對夜市熱鬧的人潮，他準備了至少六箱各種肉類的烤串，確保供應充足。

西藏麵食攤「遊牧餃子」(Nomad Dumplings)攤主Sam Bhun說，該攤帶來的多口味地方風味包子及餃子，配料獨特，加入了青稞麵、藏紅花、菜花等特色食材，吃起來口感豐富。

在「香港街頭小吃」(Hong Kong Street Food)前排隊的Emma Casali表示，高中時曾隨學校前往中國遊學，自那以後便對中餐念念不忘，能有夜市這樣能夠一次品嘗多種口味美食的機會，感到非常興奮。

皇后區夜市下一場售票搶先場為22日(周六)，需提前上網購票，每人5元；自29日起，每周六晚間免費向公眾開放，開放時間為下午5時至淩晨12時；更多資訊在queensnightmarket.com。

遊牧餃子攤前大排長龍。(記者劉梓祁╱攝影)
遊牧餃子攤前大排長龍。(記者劉梓祁╱攝影)
媽媽佳肴攤主林坤燒烤，剛開業就不斷有食客上門。(記者劉梓祁╱攝影)
媽媽佳肴攤主林坤燒烤，剛開業就不斷有食客上門。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區 餃子 美食

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