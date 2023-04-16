氣溫回升 華埠新開放街道登場

露天圖書館老少皆宜。(商改區提供)

由曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)領導，市交通局、 消防局以及多家機構支持的新版華埠「開放街道」，15日在東百老匯 展開首日活動；主辦方不但在街頭擺上了書架、還有彩色拼插玩具供家庭參與，為東百老匯增加了不少人氣。

從2017年起，華埠商業改進區就將原本名為「周末漫遊」(Weekend Walks)的露天活動帶到了華埠，在宰也街(Doyers St.)街上擺設洋傘、綠地毯，增加熱鬧的氣氛，允許商家在店外經營、擺設桌椅；而經過疫情，商改區 將這樣的活動擴展至社區更多的地點，不但延伸到遊客熱門地區，更選擇需要帶動人氣復甦的清冷之地，更名「開放街道」。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，隨著近日氣溫回暖，華埠的人流也呈明顯增長；此次開放街道將從15日開始，一直持續至10月，且地點除披露街(Pell St.)之外，東百老匯的「村落廣場」(Village Square)也利用其天獨厚的寬敞地帶，構建更多有意思的戶外活動，包括露天圖書館，益智拼插玩具都深受家庭的喜愛，同時聚攏曼哈頓大橋下、怡東商場附近的人氣。