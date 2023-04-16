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氣溫回升 華埠新開放街道登場

記者張晨╱紐約報導
露天圖書館老少皆宜。(商改區提供)
露天圖書館老少皆宜。(商改區提供)

由曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)領導，市交通局、 消防局以及多家機構支持的新版華埠「開放街道」，15日在東百老匯展開首日活動；主辦方不但在街頭擺上了書架、還有彩色拼插玩具供家庭參與，為東百老匯增加了不少人氣。

從2017年起，華埠商業改進區就將原本名為「周末漫遊」(Weekend Walks)的露天活動帶到了華埠，在宰也街(Doyers St.)街上擺設洋傘、綠地毯，增加熱鬧的氣氛，允許商家在店外經營、擺設桌椅；而經過疫情，商改區將這樣的活動擴展至社區更多的地點，不但延伸到遊客熱門地區，更選擇需要帶動人氣復甦的清冷之地，更名「開放街道」。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，隨著近日氣溫回暖，華埠的人流也呈明顯增長；此次開放街道將從15日開始，一直持續至10月，且地點除披露街(Pell St.)之外，東百老匯的「村落廣場」(Village Square)也利用其天獨厚的寬敞地帶，構建更多有意思的戶外活動，包括露天圖書館，益智拼插玩具都深受家庭的喜愛，同時聚攏曼哈頓大橋下、怡東商場附近的人氣。

不僅當日，陳作舟表示，在22日以及29日的連續兩個周六，都會有現場驚喜活動，從健康、視力檢測，到老少咸宜的街頭圖書館、乒乓球擂台，應有盡有，錯過此次活動的民眾可抓緊機會參加；同時他也號召志願者和表演者，豐富現場活動內容。

華埠開放街道首日，益智拼插遊戲受孩子歡迎。(商改區提供)
華埠開放街道首日，益智拼插遊戲受孩子歡迎。(商改區提供)

華埠 百老匯 商改區

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