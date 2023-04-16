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莊文怡訪中華公所： 確保資源公平分配

記者劉梓祁╱紐約報導
莊文怡(右二)日前拜訪中華公所，承諾將確保所有資源公平地分配到社區。(記者劉梓祁╱攝影)
莊文怡(右二)日前拜訪中華公所，承諾將確保所有資源公平地分配到社區。(記者劉梓祁╱攝影)

第43選區市議員參選人、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡近日拜訪紐約中華公所，表示疫情和仇亞的浪潮讓自己意識到，包括華社在內的所有社區都相當艱難，若成功當選，將傾力關心區內各族裔選民，並確保所有資源公平地分配到社區。

當天莊文怡在寇頓的陪同下到訪，寇頓表示，莊文怡一直是自己的得力助手，許多事情都離不開她的支持，包括支持梁彼得(Peter Liang)行動；過去幾年的社會氛圍讓人們意識到，華人和亞裔社區需要被關心和尊重，諸如農曆新年假期的設立不可或缺，莊文怡長期融入社區、支持民眾，無疑是推動改變的合適人選。

莊文怡則表示，疫情期間讓她體會，所有社區都相當艱難，此時更應該團結所有背景、族裔的市民。

她承諾，若當選，將確保小商家獲得復甦資源，提供語言協助；莊文怡也關心教育，她表示，每個孩子都應該有自由選擇學校的權利，資優班(G&T Program)的抽籤制度導致許多家庭得不到應有的幫助，甚至搬至別區。

莊文怡還表示，公共安全和住房的問題也急需關注，若當選將與多部門合作，降低犯罪率並推動建設更多可負擔住房。

莊文怡日前宣布已收集到近3000連署簽名，該選區其他黨內提名的參選人還包括伍溢文(Stanley Ng)和陳偉儀，黨內初選為6月27日。

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