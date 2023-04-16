孟昭文皇后區變設點 23日協助申請護照

國會議員孟昭文 宣布，因應夏季旅遊高峰，將於23日(周日)在皇后區森林小丘舉辦護照日活動，協助民眾申請或更換美國護照，無需預約即可參加。目前，護照申請需求激增，常規申請需至少10至13周。

孟昭文表示，這已是繼法拉盛、傑克森高地(Jackson Heights)後的第三場護照日活動，夏季是旅遊旺季，許多人都有出國打算，根據國務院 ，護照申請需求高漲，郵寄時間除外的常規處理時間，當下至少需10至13周，加急申請至少需7至9周。

活動將於23日上午9時至下午3時，在森林小丘皇后大道(Queens Blvd.)106-28號的美國郵局舉辦，民眾需為第六選區的選民，並提交申請表格及相關材料。郵局員工及孟昭文辦公室，將在現場協助填寫申請表格。

首次申請護照者，需攜帶美國公民身分證明的原件與複印件。如需更換護照，需攜帶最近的一本舊護照，如曾更改姓名，也請攜帶相關文件。民眾還需攜帶借記卡、信用卡、或收款人為「Postmaster」的支票 或者匯票，用以支付郵局受理費用，以及收款人為「U.S Department of State」的支票或匯票，用以支付國務院的處理費用，還需攜帶一張彩色護照照片，照片需符合國務院要求並攝於最近六個月。民眾也可在現場拍攝照片，需支付額外費用。有任何問題，可致電孟昭文辦公室(718)358-6364詢問。