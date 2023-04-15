反曼哈頓華埠開夜店 1周內千人連署

且林士果5號華埠醫學影像中心舊址。(本報檔案照)

有業者擬在曼哈頓華埠 的且林士果(Chatham Square)5號開設夜店，引發社區反對；社區日前在網上發起連署，呼籲居民共同反對，連署開始至今僅不到一周，截至14日，就已收集超過1000份反對者簽名，目前連署則持續，居民也表示，將不排除上街抗議。

在夜店選址旁勿街(Mott St.)上工作的許先生表示，早前並不清楚華埠將有夜店進駐，在聽聞「Duck Club」的商標已註冊兩年，更是感到震驚；他說，華埠社區中有許多長者，業者於情於理，都應該在事前詢問居民的意見，但業者卻先向曼哈頓第三社區委員會申請酒牌，毫無行動是「歧視華人 」的表現。

許先生還說，在夜店選址附近有不少學校，夜店的存在難免破壞華埠風氣，如果有人玩耍至天亮，也會對第二日上學的孩子和早起的長者造成干擾。

作為兩位孩子父親的李菁稱，夜店選址旁就有容閎小學(PS 124 Yung Wing)等學校，且不遠處就還有菸店，難保不會有人將大麻或毒品帶入夜店，容易引起非法藥物在華埠泛濫和滋生黑市。

民主黨65區黨代表于金山表示，華埠正從疫情衝擊和仇亞情緒中恢復，但突然開夜店，無法對華埠復甦和經濟帶來任何幫助，「夜店客人根本不會在華埠消費，沒有任何積極的影響」；同時，店主對華人文化的認識非常膚淺，自認為與社區親近，實際卻使用了十分有爭議的店名，是一種侮辱和侵犯，也利用了華埠的艱難時期。

他提議社區籌集資金買下且林士果5號，並將其打造成一個表演藝術中心，不僅適合華埠的風格，也能喚起人們的懷舊情緒。

大學教授梅樂誠表示，夜店的商標圖像不僅不尊重中華文化而且還侮辱華人。在隨機訪問的居民中，大多數都持反對立場，僅有少數幾位持中立態度。

反對者14日表示，「大華埠民權聯盟」已經致信相關單位和官員反對華埠開夜店，同時也起草網路聯名請願書，將送到第三社委會；未來則將在相關會議上舉行反對抗議活動，包括17日(周一)晚6時30分的線上聽證會，網址https://reurl.cc/vk23o1；以及25日晚6時30分第三社委會的會議https://reurl.cc/Adanpd。