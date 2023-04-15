布碌崙華人社區服務中心 宣導阿茲海默症

「阿茲海默症關愛服務」石蔚靜(中)為布碌崙華社辦阿茲海默症講座。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 社區服務中心攜手州參議員曲怡文辦公室，13日在班森賀舉辦了阿茲海默症 講座。「阿茲海默症關愛服務」華人外展經理石蔚靜為到場的數十名年長者介紹了阿茲海默症的起因、症狀、發展和護理方面的知識，推廣阿茲海默症在華社的教育。

石蔚靜介紹說，阿茲海默症幾乎是一種不可逆轉的疾病，所以盡早干預，防止病情發展是最重要的。有鑒於此，必須盡早發現阿茲海默症的警訊，比如記憶力突然下降，以前的家常菜突然不會做了等，發現這些警訊後，要盡早就醫。

對於老年人來說，65歲是一個門檻。過了這個門檻，罹患阿茲海默症的機率會大大提高，因此，65歲以上的老者應該更加留意這種神經疾病。石蔚靜說，在80歲以上的老者中，患有阿茲海默症者占總人數的三分之一。

這是一個很高的比例，看著非常驚人，但卻是事實。這也提出了一項挑戰，隨著老齡化社會的到來，必須更多關注阿茲海默症，為患者提供更好的照顧。

因為舊有觀念以及好面子，華裔 社區對於阿茲海默症還是有一定的禁忌。正因為如此，「阿茲海默症關愛服務」目前正積極深入社區，透過講座的方式為社區普及相關常識。石蔚靜表示，如果得病，一定要積極就醫，爭取延緩病情的發展。千萬不要悶在心裡，不要不當回事，更不能諱疾忌醫。

「阿茲海默症關愛服務」有一個華裔家庭照顧互助支持小組，每月活動，讓照顧阿茲海默症患者的親友面對面交流遇到的挑戰、難言的苦衷和困惑，分享經驗，共同成長。希望參加這個支持小組的人可以撥打電話(646)744-2651或電郵[email protected]