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亞太裔藝術家大賽 獎1.2萬 報名5/1截止

記者鄭怡嫣╱紐約報導

社區組織「AAPI for Change」宣布，亞太裔藝術家藝術大賽現今啟動，獲獎者可得每月1000元、共計1萬2000元獎金，歡迎有意者報名；該比賽的申請截止日為5月1日(周一)。

「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」創辦人楊天發(Esther Yang)表示，前總統候選人楊天澤，相信每月給人分發1000元能夠改變經濟，自己當時覺得他很瘋狂，但是現在卻認為，楊安澤的想法是正確的，只是先於這個時代。在仇亞暴力激增的大背景下，機構也決定先行，為一位紐約的亞太裔藝術家，提供為期一年的獎金。

所有18歲及以上、在紐約市的亞太裔藝術家，無論畫家、音樂家、作家、壁畫家、作曲家、導演、製片人、劇作家、攝影師等，皆可報名參加比賽，最終將角逐出一名優勝者獲得每月1000元、12個月共1萬2000元的資助，獲獎人需幫助教育公眾，賦權亞太裔的社區，並為歧視及暴力的受害人提供資源。

有意申請的亞太裔，可至網站bit.ly/AAPIforChangeGrant申請，申請截止日為5月1日。「AAPI for Change」將於5月21日中午12時至3時間，在近來遭到青少年團體破壞損失2萬元的中餐館漁村( Fish Village)宣布獲獎人名單，漁村地址為皇后區大學點(College Point)127街20-07號三樓。

大學點 導演 紐約市

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