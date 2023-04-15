美國安良工商會17日130年慶暨98屆年會
為慶祝成立130周年紀念暨第98屆年會，美國安良工商會14日在曼哈頓華埠宣布，將於17日(周一)舉辦開幕典禮，將有全國商會代表出席，並在次日選出新一屆總理。
美國安良工商會總理商會總理鄧遐勳表示，由於疫情原因，上一屆年會於2020年在台北市舉辦，此次年會為三年後首次召開，屆時包括全國各地分會代表與各大社團，以及多位民選官員和社區代表等，並將在次日一早召開新任主席選舉大會，並討論會務和處理各類議案。
紐約安良工商總會會長江雋嵐說，活動出席嘉賓除各埠安良代表和元老外，中華民國僑務委員會委員長徐佳青、華僑協會總會理事長林齊國、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約中華公所主席曾偉康， 以及多個社團盟友如美洲協勝公會、美國洪門致公總堂、美洲秉公總堂、五洲洪門致公總堂、美洲合勝總堂、陳穎川總堂、旅美伍胥山總公所、李氏敦宗總公所，以及中華公所屬下各社團領袖和多位民選官員等也將出席，預計將超過400人參與年會。
周年紀念暨年會開幕典禮將於17日上午11時，在中華公所中山紀念堂舉行，同日下午6時將在華埠喜運來大酒樓舉行公宴。
上一則
全美台灣同鄉聯誼會 兒童畫賽徵作品
下一則
FB留言