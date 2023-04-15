「身心康泰同樂日」 關心華社心理健康

首屆的「身心康泰同樂日」，為華裔年長者搭建身心健康橋梁。(記者張晨╱攝影)

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)14日在曼哈頓華埠 包厘街大學睦鄰之家(University Settlement)，舉行第一屆「身心康泰同樂日」，邀請格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞洲精神病學項目委員會主席鄭端欣，以「何謂心理健康 」為題開講，關心社區居民的身心健康。

(影音來源：記者張晨)

美亞共同促進會董事任詩雅表示，三年的漫長疫情不僅對大眾的身體帶來影響，更可能對人們心理健康造成嚴重負面效果，導致民眾在出現不知所措、緊張、擔心、憂慮等情緒後，不知道該如何處理及應對。

市長社區心理健康辦公室委任局長黃伊華也來到現場，並代表市長亞當斯為主辦機構頒發賀狀；她表示，每年5月除了母親節，也是心理健康意識關注月，市長尤為重視；此活動不但在疫情後給長期居家的社區民眾提供社交場合，還學習心理健康知識。

身心康泰同樂日活動當天也邀請了多個紐約市政府機構、社區非營利團體、醫療健保機構共同參與，臨床心理專家鄭端欣也透過「何謂心理健康」講座，讓與會者了解，心理健康與身體健康的同等重要性；除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場還為民眾準備了歌曲表演，禮品贈送及幸運抽獎等。

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)代表、州眾議員李榮恩(Grace Lee)代表以及市議員馬泰(Christopher Marte)均到場與會；華埠退休居民社區服務、阿茲海默症關愛服務、和諧家庭協進會、王嘉廉社區醫療中心、第一保健、真愛護理公司等也參與支持。