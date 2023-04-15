全美台灣同鄉聯誼會 兒童畫賽徵作品

配合全美台灣同鄉聯誼會2023年兒童繪畫比賽，紐約地區初賽由紐約台灣同鄉聯誼會主辦，聯合健康保險(UnitedHealthcare)皇后區亞裔 資訊中心及國際獅子會紐約法拉盛 分會贊助。依年齡分三組︰幼兒組、兒童組、少年組。紐約地區各組第一名作品將送至全美台灣同鄉聯誼會年會主辦單位，與全美各地得獎作品一起進入決賽，於年會中公布決賽得獎者，並頒發獎狀及獎學金，前三名分別可獲得100、50、30元(得獎者不一定要親臨年會現場)。

比賽題目︰疫後回春(The Day after Pandemic)， 畫作尺寸︰11吋 x 14吋。 幼兒組︰ 五至七歲、兒童組︰八至 11歲，少年組︰12至15歲。 收件日期︰即日起至5月19日截止。收件地址︰37-02 Main Street, 1st Floor #F6A, Flushing, NY，時間︰周一至周五上午10時至下午6時。電話︰(917)375-7740(傅先生)。

紐約頒獎典禮為6月3日上午11時，地點在聯合健康保險皇后區亞裔資訊中心，地址為羅斯福大道(Roosevelt Avenue)136-02號的法拉盛新世界商城旁，從側門乘電梯按三樓，各組前三名將獲頒獎狀及禮品。

參賽者需提供︰中英文姓名、性別、年齡、組別、通訊地址、電話、電郵。請不要在作品內填寫姓名及參加資料，每人僅限交一件畫作。 聯絡電話︰(646)610-3190，電郵：[email protected]。參賽者畫作，主辦單位保留使用權，包含︰刊物印製、提供報章及電子媒體刊載、各項與台灣同鄉聯誼會相關活動展示之用。