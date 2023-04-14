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亞當斯砍教育預算 移民聯盟抗議

記者劉梓祁／紐約報導
李祈福表示，削減教育經費，亞裔社區可能是受影響最大的群體。(記者劉梓祁／攝影)
李祈福表示，削減教育經費，亞裔社區可能是受影響最大的群體。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，將削減市府部門新財年行政預算，其中市教育局(DOE)預算將被削減3%；紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)13日在市教育局門口舉行抗議示威活動，批評削減經費將剝奪學生獲得優質教育的機會。

聯盟教育政策主管奧提茲(Andrea Ortiz)表示，過去一年有超過5萬多名庇護客湧入紐約市，這個城市做為歡迎移民的庇護城，但作法卻與之相反，教育系統無法獲得足夠資源，為從學前班到12年級的學生服務。

該聯盟呼籲市府挹注更多教育經費，包括為布朗士、皇后區和布碌崙(布魯克林)的六個新學校投資300萬元，以及撥款7500萬，支持學生和庇護者，因為他們是社會中最脆弱的青年群體。

市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)表示，移民是紐約市重要活力來源，作為母親，她理解公平對於學生的重要性，如果一個城市不停減少移民服務和教育資金，將逐漸失去吸引力。

她說，移民需要教育、住房、醫療等服務幫助他們融入社會和提升生活品質，其中市府應提供大部分資源，但如今有許多服務由社區機構承擔。

到場參與抗議的皇后郡青年民主黨(QCYD)亞太裔核心小組(AAPI Caucus)主席李祈福則說，削減教育經費受影響的不僅是移民家庭，更是所有的下一代；亞裔社區可能是受影響最大的群體，因為有持續不斷的大量移民，並且需要適應教育體系的不同，政府應該把投資的重點優先放在教育，讓所有學生知道如何提升自己並取得成功。

亞當斯政府預算主管吉哈(Jacques Jiha)早前表示，縮減預算是因應勞動力成本、州府預算減少及市內庇護客危機；截至3月底，紐約市已花銷8億1700萬元，到2024年7月，安置庇護客的成本可能高達43億元。

13日移民聯盟、家長在市教育局門口抗議亞當斯要求削減教育局經費。(記者劉梓祁／攝...
13日移民聯盟、家長在市教育局門口抗議亞當斯要求削減教育局經費。(記者劉梓祁／攝影)

教育局 移民家庭 預算

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